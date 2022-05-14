Рогозин рассказал о перспективе реализации перекрёстных полётов с NASA на МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о ситуации с возможными перекрёстными полётами на Международную космическую станцию с NASA.

Он напомнил, что в прошлом году обсуждалась возможность полёта российской космонавтки Анны Кикиной на американском корабле на МКС, однако в нынешних условиях ситуация сильно изменилась.

По словам Рогозина, некоторые федеральные органы исполнительной власти полагают, что сейчас преждевременно принимать решение об этих перекрёстных полётах.

«В этом году ситуация кардинально поменялась. Особенно после начала нашей специальной военной операции и совершенно безумной реакции американцев и других стран, которые являются в том числе партнёрами по МКС», — сказал он.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в декабре 2021 года заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью 2022 года.

В ноябре замначальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Владимир Дубинин заявил, что «Роскосмос» и NASA составили предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих перекрёстных полётов на Международную космическую станцию.