«Роскосмос» и NASA определились, кто из российских космонавтов войдёт в экипаж Crew Dragon
- РИА Новости
Об этом он сказал агентству Интерфакс.
«Кандидаты уже предварительно обсуждены, но поскольку даты ещё нет, поэтому не хотелось бы заранее об этом говорить», — отметил Дубинин.
Вместе с этим он подчеркнул, что процесс обучения американцев для полёта на корабле «Союз» уже отработан.
Ранее руководитель пилотируемой программы американского космического агентства Кэти Лудерс заявила, что NASA планирует начать подготовку полёта российского космонавта на Crew Dragon в составе пятой миссии Crew-5 осенью 2022 года.