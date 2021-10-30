В NASA назвали сроки начала подготовки полёта российского космонавта на Crew Dragon

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В NASA планируют начать подготовку полёта российского космонавта на Crew Dragon в составе пятой миссии Crew-5 осенью 2022 года, заявила руководитель пилотируемой программы американского космического агентства Кэти Лудерс.
В NASA назвали сроки начала подготовки полёта российского космонавта на Crew Dragon
  • Reuters

Она напомнила, что в России согласились продолжать работать над межправительственными соглашениями с США о том, что американские астронавты получат возможность летать в космос на «Союзе», а российский космонавт полетит на корабле компании SpaceX.

«Теперь (NASA. — RT) ждёт начала подготовки и тренировки первого космонавта, а также работы над созданием скафандра для него (космонавта. — RT). Мы начинаем планировать», — приводит её слова РИА Новости.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что в SpaceX наработали достаточный опыт космических полётов для того, чтобы на корабле Crew Dragon отправлять на Международную комическую станцию (МКС) российских космонавтов. 

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