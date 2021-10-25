Рогозин высказался о возможности отправки на МКС российских космонавтов на корабле Crew Dragon

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Компания SpaceX наработала достаточный опыт космических полётов для того, чтобы на корабле Crew Dragon отправлять на Международную комическую станцию (МКС) российских космонавтов. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин высказался о возможности отправки на МКС российских космонавтов на корабле Crew Dragon
  • РИА Новости

«Наработали (в компании SpaceX. — RT) достаточный опыт, с тем чтобы отправлять представителей наших экипажей», — приводит РИА Новости сообщение.

По его словам, во вторник, 26 октября, состоятся переговоры с представителем NASA о возможности согласования перекрёстных полётов и экипажей.

В июне глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поздравил Рогозина с завершившейся стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с Международной космической станцией (МКС).

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