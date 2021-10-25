Рогозин высказался о возможности отправки на МКС российских космонавтов на корабле Crew Dragon
- РИА Новости
«Наработали (в компании SpaceX. — RT) достаточный опыт, с тем чтобы отправлять представителей наших экипажей», — приводит РИА Новости сообщение.
По его словам, во вторник, 26 октября, состоятся переговоры с представителем NASA о возможности согласования перекрёстных полётов и экипажей.
В июне глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поздравил Рогозина с завершившейся стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с Международной космической станцией (МКС).