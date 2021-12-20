«Перекрёстные» полёты России и США к МКС могут стартовать осенью 2022 года

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Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью следующего года.
«Перекрёстные» полёты России и США к МКС могут стартовать осенью 2022 года
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«Что касается «перекрёстных» полётов, то речь идёт... об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты NASA полетят на «Союзе», — передаёт ТАСС его слова.

Он добавил, что обсуждалось межправительственное соглашение, которое должны заключить Госдепартамент США и российские министерства.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» начнутся не раньше осени следующего года.

В ноябре замначальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Владимир Дубинин заявил, что «Роскосмос» и NASA составили предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих «перекрёстных» полётов на Международную космическую станцию.

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