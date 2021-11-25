В «Роскосмосе» назвали сроки начала «перекрёстных» полётов россиян и американцев на МКС

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Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов — на «Союзах» начнутся не раньше осени следующего года.

«Перекрёстные» полёты самое раннее могут начаться осенью 2022 года», — цитирует ТАСС слова Крикалёва.

Он отметил, что для этого необходимо согласовать все необходимые документы.

По его словам, данный вопрос требует согласования с правительством.

Ранее замначальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Владимир Дубинин заявил, что «Роскосмос» и NASA составили предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих «перекрёстных» полётов на Международную космическую станцию.

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