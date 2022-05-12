Зампостпреда КНР в ООН: санкции Запада провоцируют мировой продовольственный кризис

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин в ходе заседания СБ ООН заявил, что западные санкции не принесут мира на Украине, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций», — заявил Дай Бин.

Он подчеркнул, что Китай выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование ситуации.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.