Зампостпреда КНР в ООН: санкции Запада провоцируют мировой продовольственный кризис
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Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций», — заявил Дай Бин.
Он подчеркнул, что Китай выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование ситуации.
Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.