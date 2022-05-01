«Миру нужна справедливость, а не гегемония»: посол КНР в России — о российско-китайских отношениях и многополярности

Российско-китайские отношения не имеют аналога по уровню взаимопонимания и взаимодействия. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в письменном интервью RT. По мнению дипломата, Москва и Пекин сегодня вместе отстаивают миропорядок, основанный на международном праве и принципе многополярности. В связи с этим посол указал на важность подписания 25 лет назад двумя странами «Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка». Как отметил Чжан Ханьхуэй, благодаря появлению этого документа возникла и непрерывно углубляется тенденция к росту многополярности, а гегемонизм становится всё менее востребованным.

— Какое значение имеет подписание Россией и Китаем в 1997 году «Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка»?

— В 1990-е годы после окончания холодной войны международные отношения претерпели глубокую трансформацию. В условиях мирового господства какой-то одной страны, дисбаланса сил на международной арене и хаотичного миропорядка стали бесчинствовать гегемонизм и силовая политика, один за другим появились различные мифы об угрозах той или иной страны и теория столкновения цивилизаций, что наносит ущерб миру и стабильности во всём мире.

Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и ответственными мировыми державами, Китай и Россия, основываясь на своих «отношениях стратегического и доверительного сотрудничества, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке», в апреле 1997 года на основе всестороннего обобщения исторического опыта и понимания общих тенденций мирового развития подписали «Совместную декларацию о многополярном мире и формировании нового международного порядка». Стороны единогласно отметили, что построение мирного, стабильного, справедливого и рационального нового мирового порядка обусловлено настоятельным требованием эпохи и естественным ходом истории.

Подписание Россией и Китаем в 1997 году «Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка»

РИА Новости

© Владимир Родионов

Была подчёркнута недопустимость попыток какой бы то ни было страны стремиться к гегемонии, проводить политику с позиции силы и монополизировать международные дела, а также необходимость покончить с менталитетом «холодной войны» и блоковой политикой, усилить роль Организации Объединённых Наций и её Совета Безопасности. Было отмечено, что Китай и Россия внесут свой достойный вклад в дело укрепления мира во всём мире и общие усилия по прогрессивному развитию человечества. Совместная декларация, вызвав широкий отклик и активную поддержку со стороны международного сообщества, укрепила мировые тренды к формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.

За последние 25 лет глобальная обстановка претерпела глубокие преобразования: односторонность, менталитет холодной войны и политика силы стали основными препятствиями на пути к многополярности, а экономический спад, неурегулированные болезненные проблемы и волна деглобализации стали главными вызовами для системы глобального управления. ЕС и НАТО расширяются на восток, а Соединённые Штаты любыми средствами пытаются сохранить мировое господство, совершив бомбардировки Югославии, военную интервенцию в Афганистан и введение войск в Ирак.

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Посеяв хаос на Ближнем Востоке, США продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран, провоцируют цветные революции и проводят разделительные линии на идеологической основе, оказывают стратегическое давление на Китай и Россию. На этом фоне многосторонность сталкивается с серьёзными вызовами, что полностью подтверждает актуальность самых первых призывов к противостоянию гегемонизму и политике силы, зафиксированных в Совместной декларации, которая была принята Китаем и Россией целые 25 лет назад на основе точного анализа хода развития международной ситуации.

Идеалы не меняются ни в стабильные, ни в кризисные времена, тогда как убеждения остаются прежними как на ровном, так и на тернистом пути.В течение последних 25 лет Китай и Россия, постоянно обогащая Совместную декларацию новыми концепциями и идеями, прилагали большие усилия к формированию многополярного мира и демократизации международных отношений, выступали против гегемонизма и силовой политики. Благодаря Совместной декларации возникла и непрерывно углубляется тенденция к росту многополярности.

Целыми группами поднимаются страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, растёт их представленность и влияние в международных делах и глобальном управлении. Были созданы Шанхайская организация сотрудничества, объединение БРИКС и G20, которые отстаивают принципы многосторонности, осуществляют плодотворное международное сотрудничество и становятся важной силой в международных и региональных делах. Гегемонизм становится всё менее востребованным, а силовая политика всё более отвергается.

Миру нужна справедливость, а вовсе не гегемония. Формирование многополярного мира отвечает общим чаяниям международного сообщества и отражает тенденцию мирового развития.

— Какими видит Китай многополярность и новый миропорядок?

— Ныне в свете беспрецедентной пандемии и невиданных за последние сто лет перемен мир переживает период потрясений и трансформации. Заметно возрастают факторы нестабильности и непредсказуемости. Человечество разделяет общую судьбу, ни одна страна не может защищаться в одиночку. Политика силы и односторонний подход только усугубляют кризисные ситуации.

Единственный способ решения возникших проблем и преодоления вызовов — это многосторонний подход и содействие построению Сообщества единой судьбы человечества. Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, «суть многостороннего подхода заключается в поиске коллективных ответов на глобальные проблемы путём консультаций и возможности совместно распоряжаться судьбой мира. Нельзя допускать навязывания одной или несколькими странами всем другим своих собственных правил и позволять отдельным странам «заказать музыку» под «мелодию» односторонности».

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Для того, чтобы содействовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений, а также претворить в жизнь подлинную многосторонность, необходимо акцентировать усилия на следующих направлениях.

Первое, отстаивать цели Устава ООН, поддерживать международную систему, в основе которой лежит ООН, и придерживаться неидеологизированного подхода к продвижению многосторонности на принципах открытости и равноправия. Выбор всегда должен быть чётким и однозначным, в пользу открытости и инклюзивности, соблюдения международного права, консультаций и сотрудничества, движения в ногу со временем, вместо закрытости и ксенофобии, стремления к собственному господству, конфронтации и противостояния, довольствования былыми свершениями.

Второе, нужно бороться за общее благо всего человечества, думая обо всем мире. Китай придерживается пути мирного развития, выступает за создание Сообщества единой судьбы человечества и продвигает концепцию глобального управления, основанную на принципах «совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования».

Китай проводит всестороннюю работу по реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», достиг цели по сокращению бедности на 10 лет раньше запланированного срока. Большие усилия направлены на высококачественную реализацию инициативы «Одного пояса и одного пути», что придаёт мощный импульс глобальному развитию. В рамках борьбы с пандемией Китай инициировал масштабные гуманитарные операции по поставке вакцин в развивающиеся страны в качестве глобального общественного блага, что стало подспорьем для совместных усилий в борьбе с COVID-19.

Третье, поддерживать международную справедливость и равноправие, содействовать защите мира и безопасности во всём мире. Китай всегда был привержен политическому решению проблем «горячих точек» и на сегодняшний день уже принял участие в более чем 30 миротворческих операциях ООН, что делает его крупнейшим поставщиком миротворческих контингентов среди постоянных членов Совета Безопасности.

Китай решительно выступает против гегемонизма, силовой политики, менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой. Китай решительно выступает за новую концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. На состоявшемся несколько дней назад Боаоском азиатском форуме Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу глобальной безопасности, систематически изложив решение проблем мировой безопасности, что получило положительный отклик со стороны международного сообщества.

Посольство КНР

РИА Новости

© Евгения Новоженина

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: «Китай всегда будет высоко нести знамя многосторонности и продолжать стоять на страже глобального мира, вносить вклад в международное развитие, защищать международный порядок и предоставлять общественные блага». Путь к многополярному миру извилист. Китай будет и впредь твёрдо стоять на правильной стороне истории и содействовать прогрессивному развитию человечества, продолжать предоставлять миру новые возможности за счёт выявления нового потенциала собственного развития и вносить все больший вклад в содействие формированию Сообщества единой судьбы человечества и построению более прекрасного мира.

— Как бы вы оценили китайско-российское сотрудничество по вопросам формирования многополярного мира и мирового порядка?

Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ В.В. Путина отношения между нашими странами вступили в лучший период истории, стали самыми успешными междержавными отношениями с окончания холодной войны, которые не имеют аналога по уровню взаимопонимания и взаимодействия, а также по стратегической ценности. Китайско-российское стратегическое сотрудничество является важной силой в формировании многополярного мира и демократизации международных отношений.

Китай и Россия совместно защищают международную систему, в основе которой лежит Организация Объединённых Наций и международный порядок, основанный на международном праве. Главы двух государств неоднократно принимали политические документы по международной ситуации, стратегической стабильности и актуальным вопросам, где были зафиксирована позиция по противостоянию миропорядку, основанному на правилах, гегемонистскому запугиванию и одностороннему подходу, подчёркнута решительность сопротивляться односторонним санкциям и поддержка ООН как центральной платформы, которая позволяет всем странам мира вместе обеспечить общую безопасность, получить доступ к достижениям мирового развития и коллективно определить будущее нашей планеты.

Китай и Россия твёрдо отстаивают итоги Второй мировой войны и решительно выступают против попыток фальсификации истории о великой Победе.Как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Президентом РФ В.В. Путиным, «Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира и безопасности во всём мире, содействию развитию и прогрессу человечества. Китай готов сотрудничать с российской стороной, чтобы твёрдо защитить итоги Второй мировой войны и международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь многосторонность».

Китай и Россия продолжают углублять стратегическое взаимодействие как на двусторонней основе, так и в многосторонних структурах, выступают за многополярность.

Стороны наращивают взаимную стратегическую поддержку, углубляют сближение интересов, расширяют потенциал двусторонних отношений и способствуют построению международных отношений нового типа и Сообщества единой судьбы человечества.

Стороны также проводят тесную координацию и взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций и в таких многосторонних структурах, как ШОС, БРИКС, Китай—Россия—Индия, Китай—Россия—Монголия. А такие формулировки, как «построение многополярного миропорядка» и «построение многополярной международной системы», уже много раз были зафиксированы в политических документах ШОС и БРИКС.

Саммит БРИКС

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Китай и Россия совместно работают над поддержанием мира и стабильности во всём мире и противостоят внешнему вмешательству.Китай и Россия полны решимости углублять стратегическое сотрудничество «спина к спине» и плечом к плечу отстаивать международную справедливость и равенство. Этот стратегический выбор имеет далеко идущее влияние не только для Китая и России, но и для всего мира.

Так было и есть, и так будет навсегда. Стороны всегда привержены принципам об оказании взаимной поддержки, решительно поддерживают друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, ведут эффективную борьбу с внешним вмешательством и угрозой региональной безопасности, решительно выступают против цветных революций и поддерживают международную стратегическую стабильность.

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В феврале этого года, во время визита Президента РФ В. В. Путина в Китай состоялась «олимпийская встреча» на высшем уровне, по итогам которой было принято «Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». В этом документе было подчёркнуто, что «Китай и Россия намерены строго придерживаться моральных принципов и ответственности, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать ещё более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа».

Мы будем неукоснительно реализовать договорённости глав двух государств, стоять плечом к плечу, предоставлять друг другу надёжную опору, вместе генерировать больше идей и вносить большой вклад в мировое развитие.

Величайшая истина предельно проста, практические действия — это самое важное. В сегодняшнем мире сложилась далеко не спокойная обстановка, перед нами разворачиваются великие перемены, невиданные за столетие. В какой бы то ни было международной турбулентности, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и будут упорно продвигать формирование многополярного мира и демократизацию международных отношений.

Председатель Си Цзиньпин отметил: «Мы не можем отказаться от наших мечтаний, потому что реальность сложна, и мы не можем отказаться от наших стремлений, потому что наши идеалы далеки». Уверен, что китайско-российское сотрудничество не только принесёт пользу и благополучие нашим народам, но и будет способствовать миру, стабильности и развитию во всём мире.

До тех пор, пока международное сообщество будет придерживаться концепции Сообщества единой судьбы человечества, придерживаться принципа многосторонности и следовать по пути солидарности и сотрудничества, мы сможем объединить усилия для решения различных глобальных проблем и построить открытый, инклюзивный и прекрасный мир, где царит прочный мир, всеобщая безопасность и совместное процветание.