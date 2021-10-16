«У России очень важная роль»: президент Международного форума стран БРИКС — о ситуации в Афганистане и партнёрстве с РФ

Страны БРИКС, включая Россию и Индию, делают всё возможное для стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявила президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд. По её словам, по этому вопросу РФ и Индия всегда были стратегическими партнёрами. Кроме того, как отметила Пурнима Ананд, Россия своевременно поддержала Индию в борьбе с пандемией коронавируса поставками вакцины «Спутник V» и другой медицинской помощью. Также, по её мнению, странам БРИКС следовало бы рассмотреть возможность введения единой валюты, чтобы придать новый импульс развитию торговли в рамках объединения.

— Госпожа Ананд, как страны БРИКС намерены стабилизировать ситуацию в Афганистане? Есть ли какие-то договорённости на этот счёт?

— Ситуация в Афганистане весьма плачевная. Там серьёзнейшие проблемы с положением женщин, детей и стариков, и при этом весь мир как бы парализован: никто не может им помочь. И, как известно, ситуация с «Талибаном»* очень непроста: с ними сложно вести коммуникацию и сложно рассматривать их решения в рамках структур ООН и национальных советов безопасности. Но Индия и страны БРИКС делают всё возможное. Они инициировали диалог по линии Совета Безопасности, и в прошлом месяце в Нью-Дели состоялась одна из таких встреч. Кроме того, у Китая и России работают представительства на подконтрольной талибам территории, они непрерывно ведут диалог с представителями движения, чтобы решить все вопросы или хотя бы навести мосты для помощи женщинам, детям и пожилым и установления мира в Афганистане.

Также по теме «Активизация совместных усилий»: как Россия и страны СНГ намерены взаимодействовать по афганскому вопросу Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ,...

— А каким образом, в частности, Индия намерена взаимодействовать с Россией по афганской проблематике?

— Индия и Россия всегда были стратегическими партнёрами, и вопрос Афганистана непрерывно обсуждается в силу близости этой страны к нашим границам. Кроме того, как никогда ранее обострились проблемы в области торговли людьми и безопасности, которые требуют незамедлительного решения, иначе нас ждут ещё более масштабные сложности. Россия вложила в Афганистан огромные средства в целях обеспечения мира и развития. Значительные средства направила туда и Индия для формирования парламента, обустройства больниц и выполнения других задач.

— Как Индия сейчас справляется с пандемией коронавируса? Как вы оцениваете эффективность российской вакцины «Спутник V» в вашей стране? И как взаимодействуют страны БРИКС в борьбе с COVID-19?

— Мы видим, что страны БРИКС демонстрируют весьма неплохие результаты в борьбе с коронавирусом. Три страны из этой группы создали собственные вакцины. В начале Россия поддерживала Индию поставками «Спутника V» и другой медицинской помощи, что очень помогло нам в борьбе с ковидом. Индия — очень густонаселённая страна, поэтому в борьбе с данным заболеванием мы столкнулись и с более высокими рисками. Но благодаря «Спутнику V» мы не потеряли время. К тому же в Индии, как и в ряде стран БРИКС, всегда имеет большое значение холистический подход (к медицине. — RT). Жители сельских и городских районов лечатся травами и своими местными средствами. Хорошо, что в Индии есть сельскохозяйственные территории: там благодаря знаниям в этой области людям удаётся самостоятельно решать вопрос с лекарствами. Так что для стран БРИКС существование холистического подхода к лечению стало очень значимым моментом. Поскольку, несмотря на современные медицинские теории в отношении (лечения. — RT) коронавируса, будь то лекарственные средства, прививки, которые ставили многим пациентам, или сухой кислород, смертность в больницах была высокой. Изучив ситуацию, мы поняли, что одних лишь современнейших медицинских учреждений недостаточно. Поэтому при каких-то новых сценариях, вспышках новых инфекций вроде COVID-19 или новых ситуациях с вирусами иногда следует опираться и на холистический подход, чтобы спасать жизни.

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд

RT

— Как бы вы охарактеризовали сейчас ситуацию с коронавирусом в Индии?

— Сейчас поступает информация о третьей волне. Если будет третья волна — она будет опаснее. Потому что с мутировавшим вирусом справиться очень нелегко. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, ведь вторая волна была сильнее первой. Так что Индии придётся нелегко, если будет третья.

— Есть ли у стран БРИКС совместные проекты по разработке или производству вакцин и препаратов против COVID-19?

— Да, мы работаем над совместным проектом в том, что касается ситуации с коронавирусом. В Индии некоторые медицинские организации, такие как Apollo Hospitals и Dr Reddy’s Laboratories, занимаются распределением «Спутника» и предоставляют инъекции гражданам. Кроме того, они приступили к совместному проекту с Россией, который, я надеюсь, поможет разрешить многие проблемы. Ведь население в Индии большое, и вакцин ей нужно больше. И если будет третья волна, нам нужно будет очень быстро обеспечить вакцинацию.

Российская вакцина «Спутник V»

AFP

© Prakash SINGH

— Сегодня Россия активно развивает арктическое направление. Есть ли интерес у Индии к этому региону и к сотрудничеству с РФ по Арктике?

— Да, сейчас Арктический регион очень важен. Тут работает концепция «синей экономики». Идёт исследовательская работа в нефтегазовой области. Также важное значение имеет российский проект «Ямал СПГ», поскольку в его рамках Россия имеет возможность поставлять нефть и газ всей Европе. Это богатейший источник газа. Таким образом, развитие арктического направления и сотрудничество по нему очень важны в том числе и для индийской экономики. Большой объём исследовательской работы по линии арктических государств может быть организован совместно.

— Заинтересованы ли в арктическом направлении и страны БРИКС?

— Насколько мне известно — поскольку я посещаю программы, посвящённые региону Югра, в которых участвуют представители всех арктических государств, и я присутствую там в качестве представителя общественных организаций и БРИКС — страны БРИКС проявляют к нему интерес. Регион богат ресурсами, а значит, и возможностями, — и государства, в свою очередь, готовы сотрудничать, когда возможности есть.

Также по теме «Постоянно расширяем форматы взаимодействия»: Валентина Матвиенко — о диалоге с США и женском форуме В России женщины составляют достойную конкуренцию мужчинам по уровню образования и профессионализму. Об этом в эксклюзивном интервью...

— Как складываются рабочие отношения между Индией и Китаем в рамках БРИКС, учитывая прошлогодний конфликт в Ладакхе?

— У нас есть некоторые сложности, связанные с границами. В отношениях Индии и Китая немало факторов — как положительных, так и отрицательных. У нас общая граница, и мы соседи. Однако с соседями воевать нельзя, с ними необходимо сотрудничать.

На внутренних рынках у нас хорошие обороты. В Индию импортируется большой объём китайской продукции, и ведётся работа по многим совместным проектам — железная дорога, метро, проекты в нефтяной сфере и сталелитейной промышленности. Таким образом, в рамках БРИКС у Индии и Китая появилось новое пространство для налаживания партнёрства. Однако в рамках ООН и саммитов «большой двадцатки» мы порознь. Мне кажется, что в рамках БРИКС мы будем продолжать сотрудничество и находить новые возможности и новые решения для проблем на границе. Соседи есть соседи, они должны договариваться и работать сообща.

— Каковы планы по развитию БРИКС? И какова будет роль стран БРИКС в глобальной геополитике?

— Страны БРИКС занимают очень большую площадь. У нас есть пустыни, море, суша, плодородные территории — всё. В плане природных ресурсов и географии у нас более выгодные позиции, чем у европейских внутриконтинентальных стран. Так что странам БРИКС следует объединиться и искать новые «дорожные карты». Китай разрабатывает «Новый шёлковый путь», в рамках которого создаются возможности для (развития. — RT) торговли, высшего образования и новой транспортной системы. Думаю, странам БРИКС это даст новую «дорожную карту» для развития своих экономических связей. А на этом пути (к ним. — RT) присоединятся новые государства. Страны БРИКС обладают очень широким культурным разнообразием, у нас разные валюты, разные языки.

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд

RT

Наше объединение может предусматривать и объединение валют, как это сделал Европейский союз, где сейчас действует евро. Мы не настроены против доллара, но его гегемония нам не нравится. Мы придаём значение и своей валюте. Так, недавно я встречалась в Москве с (представителями. — RT) очень крупных организаций. Было принято решение торговать в рупиях и рублях, а не в долларах, поскольку на это уходит время и требуются дополнительные расходы, что препятствует развитию торговли. Сейчас появляются блокчейн и криптовалюта, и валютный обмен идёт очень быстро. Если мы в нынешних странах БРИКС не будем работать сообща по валютным вопросам, мы будем терять очень много.

— Как вы оцениваете роль России в развитии БРИКС?

— У России очень важная роль. В секторе БРИКС я работаю с 2008 года, и первый саммит проходил в Екатеринбурге. То есть Россия с самого начала брала на себя инициативу и организовала много программ БРИКС, уделяя внимание не только торговле, бизнесу и экономике более высокого уровня, но и приглашая молодёжь, чтобы та понимала, что такое БРИКС, в чём её важность. А именно от молодого поколения зависит будущее. Если молодёжь понимает масштабы, перспективы и возможности в секторе БРИКС, то она будет работать в этом направлении. В России развивается множество организаций БРИКС. И особенно на Евразийском женском форуме мы видим, что Женский деловой альянс БРИКС демонстрирует хорошие результаты. В прошлый раз, когда я была здесь, на втором Евразийском женском форуме, мы дали старт программе в рамках этого альянса. И эта работа расширяется.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.