Патрушев высказался о роли БРИКС в международных отношениях

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе встречи в режиме видеоконференции высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, заявил, что «БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях».

«Наша «пятёрка» даёт убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», — цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, страны БРИКС «объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков».

«Это делает взаимодействие в формате «пятёрки» притягательным для других государств развивающегося мира, которые не хотят быть втянутыми в новое глобальное противостояние», — добавил Патрушев.

Ранее сообщалось, что руководители космических агентств БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными.