Патрушев высказался о роли БРИКС в международных отношениях
- Reuters
«Наша «пятёрка» даёт убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», — цитирует ТАСС Патрушева.
По его словам, страны БРИКС «объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков».
«Это делает взаимодействие в формате «пятёрки» притягательным для других государств развивающегося мира, которые не хотят быть втянутыми в новое глобальное противостояние», — добавил Патрушев.
Ранее сообщалось, что руководители космических агентств БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными.