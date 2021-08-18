Космические агентства БРИКС подписали соглашение об обмене спутниковыми данными

Руководители космических агентств БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «в мероприятии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, президент Бразильского космического агентства Карлос Аугусто Тейшера де Моура, председатель Индийской организации космических исследований доктор К. Сиван, глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь, исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства доктор Валанатан Мунсами, представители внешнеполитических ведомств стран — участниц БРИКС».

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международного сотрудничества в области освоения космического пространства, мировые тенденции развития космической деятельности, а также были представлены доклады о национальных достижениях в области использования и освоения космического пространства в мирных целях.

«Руководители космических агентств подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» пояснили, что «соглашение будет способствовать сотрудничеству между космическими агентствами стран БРИКС в создании виртуальной группировки спутников дистанционного зондирования и обмене данными, что поможет решению таких проблем, как изменение климата, охране окружающей среды и ликвидации последствий природных техногенных катастроф».

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.