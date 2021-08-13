«Роскосмос» и Тунис обсудили намерение страны подготовить женщину-космонавта

В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «во встрече в дистанционном формате также принял участие президент Тунисской Республики Каис Саид, дав высокую оценку российско-тунисскому сотрудничеству в области космоса и отметив, что у России и Туниса имеются большие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов».

«В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полётов, в частности, намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что «итогом встречи стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полётов».

12 августа в «Роскосмосе» состоялась рабочая встреча Рогозина с президентом Национальной академии наук Таджикистана Фарходом Рахими.