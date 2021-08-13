«Роскосмос» и Тунис обсудили намерение страны подготовить женщину-космонавта

Короткая ссылка
В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.
«Роскосмос» и Тунис обсудили намерение страны подготовить женщину-космонавта
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «во встрече в дистанционном формате также принял участие президент Тунисской Республики Каис Саид, дав высокую оценку российско-тунисскому сотрудничеству в области космоса и отметив, что у России и Туниса имеются большие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов».

«В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полётов, в частности, намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что «итогом встречи стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полётов».

12 августа в «Роскосмосе» состоялась рабочая встреча Рогозина с президентом Национальной академии наук Таджикистана Фарходом Рахими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить