Рогозин провёл встречу с президентом Национальной академии наук Таджикистана

В «Роскосмосе» 12 августа состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина с президентом Национальной академии наук Таджикистана Фарходом Рахими.

«В рабочей встрече также приняли участие представители дочерних организаций «Роскосмоса»: генеральный директор компании «Российские космические системы» Андрей Тюлин, генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов, заместитель генерального директора «Терра Теха» Максим Болтачёв, а также представители посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «в ходе мероприятия стороны обозначили важность создания необходимой нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в космической сфере и обсудили вопросы взаимодействия по следующим перспективным направлениям: использование возможностей российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли для научного и социально-экономического развития Республики Таджикистан; использование оптических средств наблюдения Гиссарской астрономической обсерватории и астрономической обсерватории «Санглох» Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана и т.д.».

В госкорпорации сообщили, что «по итогам встречи стороны выразили убежденность в необходимости и значимости дальнейшего укрепления как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества в области космической деятельности в рамках Межгосударственного совета по космосу государств — участников СНГ».

«Достигнутые в ходе встречи договоренности станут важным шагом в деле расширения российско-таджикистанского взаимодействия и будут всесторонне способствовать развитию взаимовыгодного партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в стратегически важных отраслях», — добавили в «Роскосмосе».

В июле сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо.