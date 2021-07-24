Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с таджикским лидером Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане и подготовку к саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.