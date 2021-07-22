Путин и Рахмон обсудили развитие ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил с таджикским лидером Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане и подготовку к саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», — сообщили в Кремле.

Как ранее заявили в МИД, Россия безвозмездно поможет Таджикистану в укреплении таджикско-афганской границы.

Российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой.