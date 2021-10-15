Болтон назвал ошибкой уход США из Афганистана

Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявил, что уход Соединённых Штатов из Афганистана является ошибкой.

Как он отметил в беседе, идея об уходе США из Афганистана была одной из немногих, которую разделяли как бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, так и нынешний американский лидер Джо Байден.

«Это, на мой взгляд, один из немногих примеров, где у Байдена и Трампа сходятся взгляды относительно того, какой политике следовать: и тот и другой хотели уйти из Афганистана, оба игнорировали последствия, которые, я думаю, по мнению многих, можно было предвидеть. Байден взял сделку Трампа (во многих отношениях несовершенную) и, по сути, инкорпорировал её в собственную политику. Он пренебрёг рекомендациями старших советников из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома», — отметил он.

По мнению Болтона, последствия данного решения всем очевидны, в частности, возвращение Афганистана под контроль радикального движения «Талибан»*, а также увеличение вероятности возвращения в страну иностранных террористов, которые «опять будут использовать Афганистан как базу для планирования террористических операций по всему миру».

«Со стороны США это отступление в том, что касается международной арены. И это тот курс, в который Байден верил по крайней мере с 2009 года. И ирония здесь опять-таки в том, что в него верил и Трамп. Я считаю, что это ошибка со стороны США, что это ошибка с точки зрения мировой стабильности и это, безусловно, ошибка в том, что касается народа Афганистана», — заключил он.

В конце августа представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.