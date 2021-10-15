Болтон назвал ошибкой уход США из Афганистана

Короткая ссылка
Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявил, что уход Соединённых Штатов из Афганистана является ошибкой.
Болтон назвал ошибкой уход США из Афганистана

    Как он отметил в беседе, идея об уходе США из Афганистана была одной из немногих, которую разделяли как бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, так и нынешний американский лидер Джо Байден.

    «Это, на мой взгляд, один из немногих примеров, где у Байдена и Трампа сходятся взгляды относительно того, какой политике следовать: и тот и другой хотели уйти из Афганистана, оба игнорировали последствия, которые, я думаю, по мнению многих, можно было предвидеть. Байден взял сделку Трампа (во многих отношениях несовершенную) и, по сути, инкорпорировал её в собственную политику. Он пренебрёг рекомендациями старших советников из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома», — отметил он.

    По мнению Болтона, последствия данного решения всем очевидны, в частности, возвращение Афганистана под контроль радикального движения «Талибан»*, а также увеличение вероятности возвращения в страну иностранных террористов, которые «опять будут использовать Афганистан как базу для планирования террористических операций по всему миру».

    «Со стороны США это отступление в том, что касается международной арены. И это тот курс, в который Байден верил по крайней мере с 2009 года. И ирония здесь опять-таки в том, что в него верил и Трамп. Я считаю, что это ошибка со стороны США, что это ошибка с точки зрения мировой стабильности и это, безусловно, ошибка в том, что касается народа Афганистана», — заключил он.

    В конце августа представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

    * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить