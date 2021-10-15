Подведены итоги работы Евразийского женского форума, проходившего 13—15 октября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что форум собрал более 2,5 тыс. участников в онлайн- и офлайн-формате, среди которых парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, деятели международного женского движения.

Около 3 млн человек подключались к мероприятиям через интернет в режиме реального времени.

Деловая программа включала пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций, дискуссионные площадки, паритетные дискуссии, государственно-частные и бизнес-диалоги, вебинары, воркшопы и деловые завтраки.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT на полях третьего Евразийского женского форума заявила, что в органах государственной службы в России работают более 70% женщин, но на руководящих постах их пока недостаточно.