Матвиенко рассказала о работающих в госорганах в России женщинах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT на полях третьего Евразийского женского форума заявила, что в органах государственной службы в России работают более 70% женщин, но на руководящих постах их пока недостаточно.

«Вообще, в органах государственного управления, государственной службы более 70% женщин — это факт. Но на руководящих постах пока недостаточно», — сказала Матвиенко.

По её словам, сейчас внимательно анализируется состав вновь избранной Государственной думы.

«По предварительным данным, это порядка 17% женщин депутаты Государственной думы. Это неправильно, это некорректно. 54% женщин среди нашего населения. Но дело не в количестве. Дело в качестве», — добавила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что в России есть много достойных женщин, которые могли бы представлять в том числе и женскую повестку.

«К сожалению, не все партии отреагировали и на мой призыв создать равные условия в выборной кампании. И мы сейчас анализируем результаты региональных выборов, хотим понять, как это происходит на региональном уровне. И мы это просто так не оставим», — заявила Матвиенко.

Также она рассказала, что по итогам Евразийского женского форума участники принимают документ с конкретными предложениями и направляют его главам государств и международным организациям.