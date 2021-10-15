Матвиенко рассказала о работающих в госорганах в России женщинах

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT на полях третьего Евразийского женского форума заявила, что в органах государственной службы в России работают более 70% женщин, но на руководящих постах их пока недостаточно.
Матвиенко рассказала о работающих в госорганах в России женщинах
  • Flickr
  • © Совет Федерации

«Вообще, в органах государственного управления, государственной службы более 70% женщин — это факт. Но на руководящих постах пока недостаточно», — сказала Матвиенко.

По её словам, сейчас внимательно анализируется состав вновь избранной Государственной думы.

«По предварительным данным, это порядка 17% женщин депутаты Государственной думы. Это неправильно, это некорректно. 54% женщин среди нашего населения. Но дело не в количестве. Дело в качестве», — добавила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что в России есть много достойных женщин, которые могли бы представлять в том числе и женскую повестку.

«К сожалению, не все партии отреагировали и на мой призыв создать равные условия в выборной кампании. И мы сейчас анализируем результаты региональных выборов, хотим понять, как это происходит на региональном уровне. И мы это просто так не оставим», — заявила Матвиенко.

Также она рассказала, что по итогам Евразийского женского форума участники принимают документ с конкретными предложениями и направляют его главам государств и международным организациям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить