Матвиенко рассказала об итоговом документе на Евразийском женском форуме

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT рассказала, что по итогам Евразийского женского форума участники принимают документ с конкретными предложениями и направляют его главам государств и международным организациям.
Матвиенко рассказала об итоговом документе на Евразийском женском форуме
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«По итогам форума мы принимаем итоговый документ. Документ очень серьёзный. Он не носит такого общего лозунгового, что ли, характера. А там мы прописываем конкретные предложения, конкретные обращения к руководителям государств. Мы направляем этот документ всем главам государств, и мы направляем его всем международным организациям», — отметила она.

Матвиенко рассказала, что на форуме представлены более 100 государств. По её словам, в нём также участвуют все крупнейшие международные организации.

«Вот сейчас я вернулась с «двадцатки». Женская «двадцатка». Ведь она родилась вместе с Евразийским женским форумом. Это стало уже таким эффективным инструментом влияния на принятие решений главами государств «двадцатки», что трудно даже переоценить. И мы постоянно расширяем форматы нашего взаимодействия», — сказала Матвиенко.

Также Матвиенко заявила, что главным событием III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге является выступление президента России Владимира Путина, поскольку это показывает отношение России на государственном уровне и понимание важности гендерного равенства.

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