Без личной ответственности: почему Пентагон отказался наказывать причастных к удару по Кабулу и к гибели мирных жителей

Пентагон не будет наказывать кого-либо из американских военнослужащих, причастных к авиаудару в Кабуле, в результате которого в августе погибли десять мирных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. По его словам, высшие военные чины, ознакомившись с результатами проведённого расследования, не нашли достаточных оснований, чтобы привлекать кого-то к дисциплинарной ответственности. С их выводами также согласился министр обороны США Ллойд Остин. Эксперты отмечают, что принятое решение соответствует практикуемым Вашингтоном принципам ведения войны в третьих странах.

Руководство Минобороны США не станет наказывать американских военных, причастных к августовскому авиаудару в Кабуле, жертвами которого стали десять мирных жителей, включая семерых детей. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, такое решение вынесли глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи и глава Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерал Ричард Кларк по итогам расследования, которое проводил генеральный инспектор ВВС США Сами Саид. Свои рекомендации они представили министру обороны Ллойду Остину.

«Министр обороны рассмотрел их рекомендации. Я не стану подробно останавливаться на всех — некоторые из них по понятным причинам засекречены, — однако он одобрил их рекомендации. Так что я не предвижу, что в отношении авиаудара от 29 августа возникнут вопросы о личной ответственности», — сказал Кирби.

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что расследование не выявило каких-либо актов преступной халатности.

«Здесь мы наблюдали провал в процессуальном смысле и в осуществлении процедуры, а не результат халатности, должностного преступления или неэффективного руководства», — отметил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что произошедшее рассматривалось в контексте событий, которые развернулись в Кабуле в конце лета.

«Но в этом случае и в контексте этого конкретного удара, имевшего место спустя всего несколько дней после того, как мы потеряли 13 военнослужащих (в результате атаки. — RT) у ворот Эбби, и всего за несколько дней до нашего полного вывода войск из Афганистана, в контексте вполне реальных угроз, которые стояли перед нами — нужно сказать, вполне реальной угрозы, которую в Афганистане представляет собой ИГИЛ*, — всё это было учтено, когда принималось решение о том, что да, требуется внести некоторые изменения процедурного характера, и они будут внесены, и совершенно точно процесс будет модернизирован», — пояснил Кирби.

В связи с этим он отметил, что доклад Маккензи и Кларка, представленный Остину, содержал в основном предложения по «процедурным изменениям», которые должны будут имплементировать в процесс принятия соответствующих решений по авиаударам. Вместе с тем представитель Пентагона подчеркнул, что если бы министр счёл необходимым всё-таки привлечь к ответственности кого-либо в связи с инцидентом, то он бы предпринял для этого все необходимые шаги.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

globallookpress.com

© Lisa Ferdinando / Dod / Keystone Press Agency

По законам войны

Напомним, что 29 августа США посредством беспилотника нанесли удар по автомобилю в Кабуле. Как пояснили в американском Центральном командовании, атака была предпринята в целях самообороны, так как, по их разведданным, автомобиль представлял угрозу международному аэропорту имени Хамида Карзая со стороны подразделения ИГ — «Вилаят Хорасан». В Центральном командовании также подчеркнули, что значительные вторичные взрывы в автомобиле после удара указали на наличие в нём существенного количества взрывчатки. Между тем жертвами этого удара стали десять мирных жителей, в том числе и семеро детей.

Позднее, после проведённого расследования, в Пентагоне признали, что авиаудар был ошибкой. Как отметил на брифинге 17 сентября генерал Кеннет Маккензи, в Минобороны считают маловероятным, что в результате этой операции были ликвидированы лица, связанные с террористической группировкой. Он также отметил, что в ведомстве изучается возможность выплаты компенсаций родственникам погибших. Однако Маккензи добавил, что сделать это будет очень непросто из-за того, что американский контингент покинул Афганистан.

Сам глава Пентагона Ллойд Остин выступил с извинениями, пообещав, что соответствующие уроки будут извлечены из этой «ужасной ошибки». При этом он заметил, что ни одна армия не работает усерднее над тем, чтобы избегать жертв среди гражданского населения.

Также по теме «Они унизили нашу страну»: история афганской семьи, потерявшей десять человек при авиаударе США В интервью RT двое мужчин из Кабула рассказали, как во время ракетного авиаудара США потеряли членов своей семьи. Атака, направленная...

Однако уже в ноябре в США заговорили о том, что в произошедшем никто конкретно не виноват. В частности, с таким заявлением выступил 3 ноября генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид, который проводил проверку данных расследования. По его словам, в ходе принятия решения по удару никаких нарушений не было.

«Расследование не выявило правовых нарушений, в том числе правил ведения войны. Однако оно выявило ошибки исполнения, подтверждённые предвзятостью восприятия и нарушением связи, или сопутствующие им, что, к сожалению, привело к жертвам среди гражданского населения», — сказал на брифинге Саид.

Он также подчеркнул, что все участники процесса были «искренне убеждены», что автомобиль представлял угрозу для американских военных.

«Это прискорбная ошибка. Это случайная ошибка. Я понимаю последствия, но это не уголовно наказуемое поведение, случайное деяние или халатность», — добавил генерал.

«Ударные» интересы

Как отмечают эксперты, США уже не в первый раз уходят от ответственности за гибель мирных жителей от рук американских военных. Так было и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке. В частности, в марте 2017 года авиаудары международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами в иракском Мосуле привели к гибели как минимум 200 мирных жителей, как сообщали СМИ. Командующий операцией против ИГ в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд тогда признал ответственность коалиции за атаку. Однако позднее в Пентагоне скорректировали число погибших в меньшую сторону, заявив, что в результате инцидента погибли 105 гражданских, а 36 человек пропали без вести. К тому же в министерстве «разделили» ответственность за жертвы с ИГ, выразив уверенность, что основной причиной трагедии стала детонация боеприпасов, заложенных боевиками.

Иракский город Мосул, 2017 год

globallookpress.com

© ZUMAPRESS.com / Claire Thomas

При этом, как отметил корреспондент RT Мурад Газдиев, который находился в то время в Мосуле, место происшествия было оперативно оцеплено иракскими проамериканскими военными, которые не разрешали СМИ съёмки в этом районе и отбирали мобильные телефоны даже у спасателей, которые доставали пострадавших и погибших из-под завалов.

В Сирии международная правозащитная организация Amnesty International констатировала, что коалиционные силы не принимали адекватных мер для минимизации ущерба, причиняемого гражданскому населению. Так, в августе 2017 года сирийские СМИ сообщили о гибели 78 мирных жителей в городе Ракка под ударами западных бомбардировщиков. В коалиционном командовании тогда обещали разобраться в произошедшем, однако никаких итогов расследования представлено потом так и не было.

Также по теме «Неубедительный» удар: почему сенаторы-демократы недовольны действиями Байдена в связи с авианалётом на Сирию Сенаторы от Демократической партии США недовольны тем, что глава Белого дома Джо Байден отдал приказ об авиаударе по Сирии в конце...

Вместе с тем в коалиции признали, что с 2014 по 2017 год под её бомбами погибли 624 мирных жителя. И это при том, что за этот период поступило более 1100 сообщений о гибели гражданских в результате бомбардировок союзников.

Однако одной из самых резонансных «ошибок» США в плане выбора целей для авиаударов стала атака на госпиталь «Врачей без границ» в афганском городе Кундуз 3 октября 2015 года. Тогда погибли 22 человека — сотрудники международной организации и пациенты. Несмотря на призыв главы организации Кристофера Стокса расследовать этот авианалёт как военное преступление, США ограничились лишь извинениями и применением административных наказаний к узкому кругу лиц.

«Могу сказать, что люди, наиболее близко связанные с инцидентом, были отстранены от обязанностей и подвергнуты административным взысканиям. Некоторых убрали с театра военных действий», — заявил представитель Пентагона Кристофер Шервуд.

Помимо этого, в Пентагоне заявили, что открыть огонь по объекту их попросили афганские военные из-за того, что там укрывались члены «Талибана»**.

Американская миссия

Эксперты отмечают, что нынешнее решение Пентагона не называть виновных в ошибочном авиаударе стало вполне ожидаемым.

«За что вообще когда-либо наказывали американских военных? Во всяком случае, точно не за действия, от которых пострадало мирное население тех стран, куда американцы несли «свет свободы и демократии» на своих штыках. Инцидент в Кабуле — это далеко не единственный случай того, как американская разведка неправильно указывала цели, а потом выяснялось, что при их уничтожении пострадали или погибли невинные люди», — рассказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон крайне редко признаёт свою ответственность за какие-либо жертвы, потому что в противном случае пострадает его образ носителя демократии.

Американские военные в Афганистане

globallookpress.com

© ZUMAPRESS.com / Ahmad Massoud

«В случае признания разрушится миф, что США несут свободу и демократию. Поэтому замалчивать и оправдывать такие вопиющие факты они будут и дальше. Никого ещё не наказали ни за Гуантанамо, ни за Абу-Грейб, ни за многие другие нарушения прав человека или даже военные преступления. Я думаю, что вряд ли американцы когда-нибудь откажутся от своих «традиций», — сказал аналитик.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что любые попытки найти виновных в конкретных преступлениях будут неизменно приводить к тем, кто ввёл американские войска в Афганистан в 2001 году.

«Если посмотреть на ретроспективу, виновные в недавних событиях найдутся среди тех, кто развязал эту кровавую бойню 20 лет назад. Таким образом, США стараются избегать каких-либо комментариев по поводу произошедшего», — пояснил в беседе с RT Судаков.

Он также подчеркнул, что на деле американцы используют своих военных не для искоренения терроризма в той или иной стране, а как политический инструмент.

«США используют формулу «военная сила равно политическая сила». Поэтому власти страны отрицают понятие «человеческая жертва», признавая лишь наличие политического интереса. Они могут говорить о гуманитарной ситуации только по отношению к другим странам. Используя модель собственного превосходства, США взяли на себя некую «божественную» функцию — вершить судьбы людей», — сказал эксперт.

В связи с этим, отметил он, немногие страны, за исключением России и Китая, решаются указывать Соединённым Штатам на их ошибки.

«До тех пор, пока не появятся международные институты, неподконтрольные США, эта ситуация будет продолжаться. Кроме того, сейчас на руках у США несколько козырей — право вето в ООН, ядерное оружие со значительным потенциалом его доставки, а также печать мировой валюты. США в нынешних условиях могут беспредельно распространить свои возможности, не оглядываясь на международное право. В связи с этим миру очень нужны структуры, которые смогут обуздать экспансию США и призвать их к ответственности», — резюмировал Судаков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.