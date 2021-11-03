В Пентагоне не нашли нарушений закона при ошибочном авиаударе по гражданским в Кабуле

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Главный инспектор ВВС США Самид Саид заявил, что не обнаружил нарушений закона при осуществлении авиаудара с беспилотника в Кабуле в конце августа, который привёл к гибели гражданских лиц, в том числе нескольких детей.
В Пентагоне не нашли нарушений закона при ошибочном авиаударе по гражданским в Кабуле
  • AP
  • © Khwaja Tawfiq Sediqi

«Я не исключил возможность ответственности, но это вопрос к командованию. На нашем уровне я не нашёл нарушения законов и законов войны», — сказал Саид во время брифинга в Пентагоне, его слова приводит РИА Новости.

Напомнив, что в результате удара были убиты десять гражданских лиц — три мужчины и семь детей, он подчеркнул, что мера была принята «в целях самообороны».

Как информирует ТАСС, в ведомстве признали «неточности при нанесении удара», а также «ошибки при информировании и нарушение коммуникации, приведшие к гибели гражданских лиц».

В сентябре министр обороны США Ллойд Остин принёс извинения за ошибочный удар американского беспилотника по Кабулу, в результате которого погибли десять афганцев, включая семерых детей.

Как пояснил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, удар был нанесён «исходя из искренней уверенности в том, что он устранит надвигающуюся угрозу» для собравшихся в аэропорту Кабула.

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