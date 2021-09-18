«Вынужденное признание»: зачем США взяли на себя ответственность за «ошибочный» удар по Кабулу и гибель мирных жителей

Министр обороны США Ллойд Остин принёс извинения за ошибочный удар американского беспилотника по Кабулу, в результате которого погибли десять афганцев, включая семерых детей. Ответственность за инцидент взял на себя глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи, пояснивший, что удар был нанесён «исходя из искренней уверенности в том, что он устранит надвигающуюся угрозу» собравшимся в аэропорту Кабула. Ранее Эмаль Ахмади, глава семьи, потерявшей десять человек, рассказал RT об обстоятельствах трагедии и подчеркнул, что американцы почти 20 лет находились в Афганистане, преследуя собственные цели, и «унизили его страну». Политологи называют признания высокопоставленных военных США вынужденными. По словам экспертов, таким образом Вашингтон лишь пытается сохранить лицо и успокоить мировую общественность.

Проведённое Центральным командованием Вооружённых сил США расследование показало, что жертвами удара американского беспилотника по Кабулу 29 августа стали десять мирных граждан, включая семерых детей. Об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин, назвавший произошедшее «ужасной ошибкой», из которой военные «постараются извлечь уроки».

«От имени сотрудников и сотрудниц Министерства обороны приношу глубочайшие соболезнования родственникам погибших, в числе которых оказался г-н Ахмади, и персоналу организации Nutrition and Education International, в которой он работал», — говорится в заявлении Остина, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Замари Ахмади был владельцем автомобиля, по которому был нанесён удар. Глава Пентагона также заявил, что поручил провести тщательный анализ расследования инцидента, и заверил, что американская армия прилагает все усилия, чтобы избежать невинных жертв.

«Нет таких вооружённых сил, которые тщательнее, чем наши, старались бы избегать жертв среди гражданского населения. Когда у нас имеются основания полагать, что мы лишили жизни ни в чём не повинных людей, мы проводим расследование и, если это подтверждается, мы это признаём. Но мы также должны с тем же усердием не допускать повторения подобных ситуаций — независимо от обстоятельств, поступающих разведданных и факторов оперативной нагрузки, которые сопровождают нашу работу», — говорится в заявлении.

«Это был правильный удар»

Напомним, что удар по одному из дворов в Кабуле, в результате которого погибли десять человек, был нанесён 29 августа — на финальном этапе вывода американских военных из Афганистана. Поспешная эвакуация контингента США спровоцировала активизацию радикального движения «Талибан»*, которое развернуло наступление на позиции правительственных сил.

Всего за несколько недель талибы завладели большинством важных населённых пунктов и административных центров, после чего 15 августа без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над страной.

Американские военные в международном аэропорту Кабула

© Lance Cpl. Nicholas Guevara / U.S. Marine Corps via AP

После этого США и ряд других стран начали экстренно вывозить своих граждан, а также некоторых местных жителей, сотрудничавших с Западом. К этому времени покинуть Афганистан можно было только по воздуху, поскольку все границы находились под контролем талибов, а занятый американцами аэропорт Кабула продолжал функционировать. Это привело к тому, что в самой воздушной гавани и вокруг неё скопились тысячи людей.

26 августа возле аэропорта произошло несколько терактов, жертвами которых стали более 170 человек, включая 13 американских военных. Ответственность за атаку взяло на себя афганское подразделение «Исламского государства»** «Вилаят Хорасан».

В свою очередь, после удара 29 августа американские военные сообщили, что они уничтожили автомобиль, в котором якобы находились террористы-смертники, планировавшие новое нападение в аэропорту Кабула. Удар был нанесён ракетой, запущенной с беспилотника MQ9-Reaper. Капитан Билл Урбан, официальный представитель Центрального командования ВС США, тогда сообщил, что эта атака была проведена «в целях самообороны».

Практически сразу после удара в целом ряде СМИ со ссылкой на очевидцев событий появилась информация о гибели гражданских лиц, в том числе детей. Несмотря на это председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли 1 сентября во время специального брифинга в Пентагоне, посвящённого окончанию войны в Афганистане, выступил с оправданием действий военных.

По словам Милли, после попадания ракеты в автомобиль были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии в машине взрывчатки. Кроме того, по словам американского военачальника, командование располагало сведениями, что по крайней мере один из убитых якобы был планировщиком движения «Вилаят Хорасан».

«Были ли ещё убитые? Были. Кто они, мы не знаем. Мы постараемся во всём этом разобраться. Но мы считаем, что все процедуры... были соблюдены и это был правильный удар», — сказал тогда Милли.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли

Reuters

© Evelyn Hockstein

Следует добавить, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби на последующих брифингах уходил от ответа на вопрос, точно ли американские военные уверены, что после удара ракетой в автомобиль на месте были зафиксированы вторичные взрывы.

«Вряд ли Пентагон внесёт кардинальные изменения в свою политику»

За несколько часов до заявления главы Пентагона ошибочность удара признал и глава Центрального командования Кеннет Маккензи. Он также принёс извинения и взял на себя ответственность за произошедшее как командир сил, проводивших операцию.

«Сейчас нам не кажется вероятным, что данное транспортное средство и погибшие имели отношение к «Вилаяту Хорасан» или представляли непосредственную угрозу силам США. Приношу глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибших. Удар был нанесён исходя из искренней уверенности в том, что он устранит надвигающуюся угрозу для наших сил и эвакуируемых лиц на территории аэропорта», — сказал военачальник.

План передвижения автомобиля с предполагаемыми террористами по Кабулу 29 августа. Фото Центрального командования ВС США

© U.S. Central Command

Он пояснил, что операция была проведена на основе разведданных, свидетельствовавших о подготовке террористами новой атаки.

«За 36 часов до удара наши руководители в аэропорту и ударной группе получили более 60 различных элементов разведданных касательно надвигающихся угроз. Среди этих данных были как те, что согласовывались, так и те, что расходились с событиями, наблюдаемыми с помощью наших БПЛА, находившихся в тот день в небе над Кабулом», — рассказал Маккензи.

При этом ни Остин, ни Маккензи не сообщили, будут ли какие-либо последствия для американских военных, причастных к инциденту. Журналист Fox News Лукас Томлинсон, освещающий деятельность Пентагона, со ссылкой на источники в оборонном ведомстве заявил, что каких-либо дисциплинарных мер по итогам «ошибочного» удара не ожидается.

RT в рамках в рамках проекта Unheard Voices, посвящённого 20-летию войны США в Афганистане, побеседовал с двумя жителями Кабула, которые потеряли родных в результате этого удара. По словам Эмаля Ахмади и Джамшида Юсуфи, американцы преследовали лишь собственные цели и унизили их страну.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Пентагон признал ошибочность удара, повлёкшего жертвы среди мирных афганцев, только после того, как его действия были преданы широкой огласке в СМИ.

«Это вынужденное признание, ведь Пентагон разоблачили многие мировые СМИ, которые начали проводить своё расследование в отношении данного инцидента. В частности, опрашивали людей и выявили всех жертв», — считает собеседник RT.

Он отметил, что администрация Байдена должна была ответить на теракт, в результате которого погибли американские военные, однако к тому времени США «растеряли всю агентуру», которая могла бы предоставить достоверную информацию касательно того, являются ли целью удара действительно террористы.

«Для Соединённых Штатов важнее нанести удар, чем определить на 100% цель. Вряд ли после этого Пентагон внесёт кардинальные изменения в свою политику, потому что такого рода инциденты происходили и раньше. Да и в целом США предпочитают наносить удары незамедлительно, невзирая на возможные последствия, в том числе гибель мирного населения», — говорит аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«В данном случае нынешняя администрация Белого дома, признав, что нанесла удар по Кабулу, в результате которого погибли семь детей, прибегает к дипломатическому манёвру, чтобы спасти своё лицо и успокоить мировую общественность. При этом не стоит ожидать, что в Вашингтоне найдут виновных», — пояснил политолог в разговоре с RT.

Он также напомнил, что авиаудары США практически всегда сопровождались гибелью мирного населения.

«Слова о том, что американская армия больше всех заботится о сохранности жизни гражданского населения, ничего не значат, потому что именно США развязали огромное количество конфликтов, в которых неизвестно сколько погибло гражданского населения, ведь они учёта небоевых потерь не ведут», — заключил Сидоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.