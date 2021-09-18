Порядка 500 тысяч наблюдателей подали заявки на работу на выборах в Госдуму
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- РИА Новости
«У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тыс. наблюдателей», — приводит её слова ТАСС.
Памфилова уточнила, что «в среднем получается, что это больше пяти человек на участок».
Ранее представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше рассказал, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений при проведении выборов в Госдуму.