Порядка 500 тысяч наблюдателей подали заявки на работу на выборах в Госдуму

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга заявила, что на работу на выборах депутатов Госдумы подали заявки порядка 500 тыс. наблюдателей.
Порядка 500 тысяч наблюдателей подали заявки на работу на выборах в Госдуму
  • © Евгений Переверзев
  • РИА Новости

«У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тыс. наблюдателей», — приводит её слова ТАСС.

Памфилова уточнила, что «в среднем получается, что это больше пяти человек на участок».

Ранее представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше рассказал, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений при проведении выборов в Госдуму.

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