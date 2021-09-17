Пентагон признал ошибкой удар беспилотника в Кабуле

Пентагон признал ошибочным удар американского беспилотника в афганской столице в конце августа, в результате которого погибли десять человек. Об этом заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, американская сторона считает маловероятным, что в результате удара были убиты лица, связанные с ИГ*.

«Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения (родным и близким погибших. — RT)», — заявил Маккензи на брифинге в Пентагоне и признал, что он несёт полную ответственность за удар.

29 августа Пентагон сообщал, что беспилотник атаковал автомобиль террористов «Исламского государства», которые намеревались совершить нападение на аэропорт города во время вывода из страны американских войск.

Очевидцы сообщили о двух уничтоженных автомобилях и повреждённом здании. По данным CNN, погибли десять человек, в числе которых — шестеро детей. Вместе с тем представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис сообщил о гибели семи детей на месте удара.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает неизбирательное применение силы США в Афганистане, в том числе авиаудар американского беспилотника в Кабуле.

В интервью RT в рамках проекта Unheard Voices, посвящённого 20-летию войны США в Афганистане, двое мужчин из Кабула рассказали, как во время ракетного авиаудара США потеряли членов своей семьи.

Атака, направленная якобы против террористов, унесла десятки жизней мирных жителей. Среди них оказались и родные Эмаля Ахмади и Джамшида Юсуфи. По словам афганцев, американцы унизили их страну и преследовали лишь собственные цели.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.