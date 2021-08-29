СМИ сообщили о ракетном ударе: в Кабуле произошёл новый взрыв

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Наталия Сергиевская
В воскресенье, 29 августа, в Кабуле произошёл мощный взрыв — по предварительным данным, недалеко от аэропорта. СМИ сообщают, что причиной взрыва мог стать ракетный удар, в результате которого погибли два человека, ещё несколько получили ранения.
СМИ сообщили о ракетном ударе: в Кабуле произошёл новый взрыв
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  • 29 августа 2021

    По некотором данным СМИ, удар в Кабуле осуществили США.

  • СМИ сообщают, что жертвами случившегося стали женщина и ребёнок.

    Над районом взрыва в настоящий момент поднимаются густые клубы дыма.

  • По данным агентства Asvaka, при взрыве в Кабуле погибли 2 человека, ещё трое получили ранения.

  • Корреспондент RT Халед аль-Джабури сообщил, что за сильным взрывом последовал запуск пяти ракет из неизвестного района.

    Взрыв произошёл на улице Аль Шахид, которая ведёт к аэропорту.

  • Мощный взрыв произошёл в Кабуле в воскресенье. По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошёл в районе здания аэропорта.

    Агентство Asvaka сообщило, что взрыв стал следствием ракетного удара по жилому дому.

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