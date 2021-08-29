СМИ сообщили о ракетном ударе: в Кабуле произошёл новый взрыв
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29 августа 2021
По некотором данным СМИ, удар в Кабуле осуществили США.
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СМИ сообщают, что жертвами случившегося стали женщина и ребёнок.
Над районом взрыва в настоящий момент поднимаются густые клубы дыма.
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По данным агентства Asvaka, при взрыве в Кабуле погибли 2 человека, ещё трое получили ранения.
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Корреспондент RT Халед аль-Джабури сообщил, что за сильным взрывом последовал запуск пяти ракет из неизвестного района.
Взрыв произошёл на улице Аль Шахид, которая ведёт к аэропорту.
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Мощный взрыв произошёл в Кабуле в воскресенье. По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошёл в районе здания аэропорта.
Агентство Asvaka сообщило, что взрыв стал следствием ракетного удара по жилому дому.