СМИ сообщили о ракетном ударе: в Кабуле произошёл новый взрыв

В воскресенье, 29 августа, в Кабуле произошёл мощный взрыв — по предварительным данным, недалеко от аэропорта. СМИ сообщают, что причиной взрыва мог стать ракетный удар, в результате которого погибли два человека, ещё несколько получили ранения.

Twitter