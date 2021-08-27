В США подтвердили гибель ещё одного военнослужащего в Афганистане

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В США подтвердили гибель 13 военнослужащих в результате взрывов в аэропорту Кабула.
В США подтвердили гибель ещё одного военнослужащего в Афганистане
  • Reuters
  • © U.S. Central Command

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на Центральное командование ВС США.

«Я могу подтвердить, что после заявления генерала Маккензи 13-й военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате атаки у ворот Эбби», — заявил представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан.

В Пентагоне ранее сообщали о гибели 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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