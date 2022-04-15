«Спровоцировать Китай»: зачем США расширяют военно-политическую поддержку Тайваня

Визит законодателей США на Тайвань нарушает принцип «одного Китая» и три китайско-американских совместных коммюнике. Об этом заявило Министерство обороны КНР, выразив решительный протест действиям Соединённых Штатов. Кроме того, ВС Китая в качестве ответной меры приступают к учениям в районе Тайваня. Ранее Вашингтон согласовал новые поставки вооружений Тайбэю. Эксперты полагают, что усиление взаимодействия между США и Тайванем призвано «спровоцировать Китай на резкие шаги». Дестабилизация обстановки в регионе позволит американцам консолидировать союзников, ослабив таким образом Пекин, отмечают аналитики.

Визит конгрессменов США на Тайвань наносит серьёзный ущерб американо-китайским отношениям и грубо нарушает принцип «одного Китая», а также положения трёх китайско-американских совместных коммюнике. Об этом заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны КНР, старший полковник У Цянь.

«Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест и сделала США строгое представление по этому поводу», — говорится в его сообщении.

У Цянь подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет решительные меры для предотвращения внешних вмешательств в дела Тайваня и пресечения попыток сепаратизма.

«НОАК всегда наготове и примет все необходимые меры для того, чтобы отбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань», — отметил представитель китайского Минобороны.

Официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь

AP

© Andy Wong

В ответ на действия американской стороны КНР организует военные манёвры в районе Тайваня в Восточно-Китайском море.

«15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведёт совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня. В них примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы», — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства КНР.

Подчёркивается, что манёвры направлены против «неоднократных ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня».

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Напомним, накануне на Тайвань с необъявленным визитом прибыла делегация американских законодателей во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. По информации местных СМИ, политики остановились в Тайбэе на пути из Австралии и намерены провести ряд встреч с представителями местной администрации.

Напомним, Пекин утратил фактический контроль над Тайванем в результате гражданской войны — на острове закрепились отступившие с материка силы консервативной партии Гоминьдан. С точки зрения Пекина, Тайвань — неотъемлемая часть КНР. У Тайваня нет статуса суверенного государства, однако он пользуется военной поддержкой США.

Как заявил во время пресс-конференции 14 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, Вашингтон должен прекратить все официальные контакты с этим регионом.

«Члены конгресса США должны действовать в соответствии с политикой «одного Китая» правительства США. Американская сторона должна соблюдать принцип «одного Китая» и положения трёх совместных коммюнике Китая и США, прекратить официальное взаимодействие с Тайванем и не идти дальше по этому опасному пути», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

ВМФ КНР

globallookpress.com

© Xinhua/Zha Chunming

Как напоминают эксперты, Вашингтон взял курс на повышение уровня отношений с Тайбэем ещё во время президентства Дональда Трампа, и администрация Джо Байдена лишь продолжает эту линию.

«Тайваньский вопрос имеет давнюю историю. Когда в 1979 году США устанавливали дипломатические отношения с КНР, они обязались не наращивать поставки вооружений на Тайвань и поддерживать с ним только неофициальные отношения. Но при Трампе американцы начали де-факто направлять туда свои официальные делегации и увеличивать экспорт оружия. Разумеется, такая политика не может не раздражать китайцев», — пояснил в беседе с RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, своими действиями США «продолжают создавать очаги нестабильности».

«Это касается не только накачки Украины натовским вооружением, но, например, и Китая. <…> В Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно такое провокативное поведение в отношении ядерных держав. Но уже не могут остановиться», — написала Захарова в Telegram.

Причём, как отмечает Александр Лукин, американские политики порой сами не в состоянии чётко сформулировать конечную цель своих действий.

«Есть просто некая идеологическая установка, согласно которой Тайвань является демократическим проамериканским образованием, поэтому нужно препятствовать попыткам Китая вернуть Тайвань под китайскую юрисдикцию», — говорит аналитик.

«Американская сторона прощупывает почву»

При этом Белый дом приписывает китайским властям возможные планы нападения на Тайвань. Как заявил помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона, американское руководство примет все меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путём. Он также сравнил ситуацию вокруг острова с Украиной.

«Мы, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем усилий с целью изменения статус-кво в одностороннем порядке, и мы думаем, что они внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы извлечь очевидные уроки, в том числе относительно Тайваня», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что для США ситуация с Украиной и Тайванем — это не одно и то же. Взаимодействие Вашингтона и Тайбэя, в том числе по вопросам безопасности, регулируется законом об отношениях с Тайванем.

Помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

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«Такое (военные столкновения. — RT) может произойти в Европе, такое может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе. Ответственные страны должны дать чёткий сигнал, что любая агрессия является неприемлемой, где бы она ни происходила», — добавил Салливан.

При этом Вашингтон поощряет самостоятельность Тайбэя. Как ранее заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США поддерживают приглашение Тайваня в качестве наблюдателя на сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в мае этого года.

«Мы считаем, что Тайвань в соответствии со своим статусом должен принимать содержательное участие в работе международных организаций. Мы продолжим это поддерживать», — заявил Прайс.

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Впрочем, эксперты сомневаются, что Вашингтон решится признать независимость острова.

«Вряд ли это возможно, потому что этот шаг означал бы разрыв дипломатических отношений с КНР. Однако американская сторона прощупывает почву, наблюдая за реакцией Пекина», — пояснил Александр Лукин.

В начале апреля Госдеп США одобрил заключение с Тайбэем соглашения об обслуживании американских ЗРК Patriot. Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооружённых сил нижней палаты конгресса США, заявил, что американская сторона продолжит поставки оружия администрации региона для самозащиты.

В свою очередь, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли предложил властям острова изучить тактику украинского военного командования. В качестве примера генерал привёл раздачу оружия гражданскому населению. Кроме того, Милли отметил преимущества рельефа местности острова для ведения оборонительных военных действий.

«Подход один, меняются только игроки»

Между тем политологи сомневаются, что руководство КНР планирует разрешить спор с Тайбэем военным путём.

«Такой шаг может привести к прямому столкновению с американской армией, к потерям для китайской экономики. Да и Тайвань в результате такой кампании пострадает, что КНР не нужно. Поэтому подобный сценарий маловероятен», — пояснил Лукин.

Аналогичного мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Тайваньские военные

AP

© Military News Agency

«Китай занимает выжидательную позицию, ему сейчас невыгодно идти на прямую конфронтацию с США. Потому что время работает на Пекин — КНР с каждым годом становится сильнее, а США слабеют. Поэтому американцы пытаются именно сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, хотя для КНР вопрос Тайваня является «красной линией», Пекин, скорее всего, намерен реинтегрировать остров не силовым путём, а постепенно вовлекая его в экономическую и политическую орбиту материкового Китая.

«По мере усиления КНР всё больше игроков в регионе, которые сейчас настроены проамерикански, будут сначала склоняться к нейтралитету, а потом и вовсе занимать прокитайскую позицию», — прогнозирует Блохин.

В то же время он считает вполне уместным проводить определённые параллели между Украиной и Тайванем. Так, украинскую проблематику США использовали для консолидации антироссийской повестки в Европе, а Тайвань служит инструментом антикитайской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.