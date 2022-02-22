В Китае предупредили США о рисках «полномасштабной конфронтации» между странами

Новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

«Недавно американская сторона представила так называемую новую «Индо-Тихоокеанскую стратегию», публично причислив Китай к главному вызову в регионе... Это явный сигнал о сдерживании развития Китая», — приводит слова Ван И пресс-служба МИД.

В Пекине предостерегли Вашингтон, что «ожесточенная конкуренция» между странами рискует перерасти в «полномасштабную конфронтацию между Китаем и США».

Также Ван И заявил, что стремление США сдержать развитие Китая с помощью Тайваня является ошибкой.