МИД КНР назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания развития Китая
- Legion-Media
Слова министра приводит пресс-служба МИД Китая.
«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — сказал Ван И.
Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.
Китай ввёл контрмеры против США из-за этого шага, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.
В Пекине вновь призвали Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения «трёх совместных американо-китайских коммюнике», прекратить продажу вооружений Тайбэю.