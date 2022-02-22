МИД КНР назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания развития Китая

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Стремление США сдержать развитие Китая с помощью Тайваня является ошибкой, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
МИД КНР назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания развития Китая
  • Legion-Media

Слова министра приводит пресс-служба МИД Китая.

«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — сказал Ван И.

Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.

Китай ввёл контрмеры против США из-за этого шага, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

В Пекине вновь призвали Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения «трёх совместных американо-китайских коммюнике», прекратить продажу вооружений Тайбэю.

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