В МИД Китая призвали США отказаться от поставок вооружения Тайваню

Китай призвал Соединённые Штаты прекратить поставки военной продукции Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.

«Китай вновь призывает правительство США и соответствующие стороны соблюдать принцип «одного Китая» и положения «трёх совместных американо-китайских коммюнике», прекратить продажу вооружений Тайбэю и любые контакты между военными США и Тайваня», — приводит РИА Новости слова Вэньбиня.

Уточняется, что Пекин в сложившейся ситуации продолжит принимать «все необходимые меры и решительно защищать свой суверенитет и интересы безопасности».

В МИД Китая также заявили о введении контрмер против США из-за продажи оружия Тайваню, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.