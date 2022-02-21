В МИД Китая призвали США отказаться от поставок вооружения Тайваню

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Китай призвал Соединённые Штаты прекратить поставки военной продукции Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В МИД Китая призвали США отказаться от поставок вооружения Тайваню
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Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.

«Китай вновь призывает правительство США и соответствующие стороны соблюдать принцип «одного Китая» и положения «трёх совместных американо-китайских коммюнике», прекратить продажу вооружений Тайбэю и любые контакты между военными США и Тайваня», — приводит РИА Новости слова Вэньбиня.

Уточняется, что Пекин в сложившейся ситуации продолжит принимать «все необходимые меры и решительно защищать свой суверенитет и интересы безопасности».

В МИД Китая также заявили о введении контрмер против США из-за продажи оружия Тайваню, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

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