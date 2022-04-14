Белый дом: США предпримут все меры, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с Китаем»

США сделают всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

«Наша государственная политика состоит в том, что мы предпримем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, его слова приводит ТАСС.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готов использовать инструменты санкций против Пекина в случае попыток решения ситуации вокруг Тайваня силовыми методами.

Пекин при этом призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения «трёх совместных американо-китайских коммюнике», а также прекратить продажу вооружений Тайбэю.

Также в МИД Китая потребовали от спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси отменить визит на Тайвань.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».