В США заявили о возможных санкциях против КНР при обострении ситуации вокруг Тайваня

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы использовать инструменты санкций против Пекина в случае попыток решения ситуации вокруг Тайваня силовыми методами.

«Безусловно. Я верю, что мы показали, что можем. В случае с Россией мы угрожали серьёзными последствиями. Мы вызвали (в России. — RT) серьёзные последствия. И я думаю, что не надо сомневаться в нашей способности и решимости делать то же самое в других ситуациях», — приводит Интерфакс ответ Йеллен на вопрос о применении ограничительных мер в отношении Китая.

Госдеп США одобрил заключение сделки с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».