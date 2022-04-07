В США заявили о возможных санкциях против КНР при обострении ситуации вокруг Тайваня
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«Безусловно. Я верю, что мы показали, что можем. В случае с Россией мы угрожали серьёзными последствиями. Мы вызвали (в России. — RT) серьёзные последствия. И я думаю, что не надо сомневаться в нашей способности и решимости делать то же самое в других ситуациях», — приводит Интерфакс ответ Йеллен на вопрос о применении ограничительных мер в отношении Китая.
Госдеп США одобрил заключение сделки с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».