Госдеп США одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot

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Госдеп США одобрил заключение сделки с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Предлагаемая продажа повысит безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу <…> и прогрессу в регионе», — цитирует ТАСС сообщение Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

Стоимость контракта составляет $95 млн.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».

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