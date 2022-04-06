Госдеп США одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot
«Предлагаемая продажа повысит безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу <…> и прогрессу в регионе», — цитирует ТАСС сообщение Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
Стоимость контракта составляет $95 млн.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».