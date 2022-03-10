В Минобороны КНР заявили, что Китай никогда не потерпит «независимости» Тайваня

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». Его заявление привёл официальный аккаунт военного ведомства в социальной сети WeChat.
В Минобороны КНР заявили, что Китай никогда не потерпит «независимости» Тайваня
  • Gettyimages.ru

«Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа «одна страна — две системы». Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к «независимости» Тайваня, пытающихся расколоть родину», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью.

Также представитель министерства подчеркнул, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить