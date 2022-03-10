В Минобороны КНР заявили, что Китай никогда не потерпит «независимости» Тайваня
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«Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа «одна страна — две системы». Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к «независимости» Тайваня, пытающихся расколоть родину», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью.
Также представитель министерства подчеркнул, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».