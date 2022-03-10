В Минобороны КНР заявили, что Китай никогда не потерпит «независимости» Тайваня

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». Его заявление привёл официальный аккаунт военного ведомства в социальной сети WeChat.

«Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа «одна страна — две системы». Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к «независимости» Тайваня, пытающихся расколоть родину», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью.

Также представитель министерства подчеркнул, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».