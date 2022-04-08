МИД КНР потребовал от спикера палаты представителей США Пелоси отменить визит на Тайвань
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По его словам, Китай уже сделал США строгое представление в связи с планируемым визитом.
Он пожелал Пелоси, заболевшей коронавирусом, скорейшего выздоровления.
«Что ей следует сделать, так это не отложить визит на Тайвань, а немедленно его отменить», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы использовать инструменты санкций против Пекина в случае попыток решения ситуации вокруг Тайваня силовыми методами.