МИД КНР потребовал от спикера палаты представителей США Пелоси отменить визит на Тайвань

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси отменить визит на Тайвань.
МИД КНР потребовал от спикера палаты представителей США Пелоси отменить визит на Тайвань
  • Gettyimages.ru
  • © The Washington Post

По его словам, Китай уже сделал США строгое представление в связи с планируемым визитом. 

Он пожелал Пелоси, заболевшей коронавирусом, скорейшего выздоровления.

«Что ей следует сделать, так это не отложить визит на Тайвань, а немедленно его отменить», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы использовать инструменты санкций против Пекина в случае попыток решения ситуации вокруг Тайваня силовыми методами.

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