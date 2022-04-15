Минобороны КНР выразило протест в связи с визитом американских конгрессменов на Тайвань

Недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны КНР старшего полковника У Цяня.

«Такие действия США грубо нарушают принцип одного Китая и положения трёх китайско-американских совместных коммюнике, наносят серьёзный ущерб политическому фундаменту китайско-американских отношений», — отметил представитель Минобороны КНР.

Как подчёркивается, китайская сторона выражает в связи с этим решительный протест и сделала США строгое представление по этому поводу.

В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.