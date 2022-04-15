Китай проведёт учения у Тайваня в ответ «на провокации» США

Армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США. Об этом сообщили в пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР.

«15 апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.