Китай проведёт учения у Тайваня в ответ «на провокации» США
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«15 апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.