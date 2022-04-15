В МИД КНР прокомментировали визит американских конгрессменов на Тайвань

США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем», приводит РИА Новости сообщение.

Как подчёркивается, действия США противоречат принципу «одного Китая» и принципам трёх китайско-американских совместных коммюнике.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цяня заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.