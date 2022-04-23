«Обеспечение равноправия государств»: Мария Захарова — о российско-китайском договоре о многополярном мире

Сохранение своей культуры, возможность самостоятельно строить внутреннюю и внешнюю политику государства — это и есть подлинная свобода и независимость. Именно эти принципы легли в основу Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка, подписанной Россией и Китаем 25 лет назад. Об этом в интервью RT рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, США и западное сообщество не устраивает стремление государств развиваться самостоятельно, они хотят закрепить за собой исключительные права и преимущества в мировой системе. Но Россия продолжит продвигать на мировой арене принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и международного сотрудничества на основе баланса интересов.

— С чего началась история создания Российско-китайской совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка? Что послужило отправной точкой? Как долго Россия и Китай шли к концепции многополярности?

— К середине 90-х годов ХХ века среди специалистов по международным отношениям в России и Китае появилось понимание, что наступает эпоха демократизации международной политики в русле формирования многополярного миропорядка.

Главный архитектор отечественной концепции многополярного мира — Е.М. Примаков, занявший в январе 1996 года пост министра иностранных дел. Благодаря ему термин «многополярность» прочно вошел в инструментарий российской внешней политики. Активно он использовался и в российско-китайских двусторонних документах.

К этому моменту связи между Россией и Китаем вступили в период интенсивного развития. В 1996 году объявлено о формировании между двумя странами отношений равноправного доверительного сотрудничества, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. Урегулированы основные территориальные вопросы между Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном с одной стороны и Китаем — с другой, достигнуты важные договорённости о мерах доверия и взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы (на их базе в дальнейшем возникнет Шанхайская организация сотрудничества).

Главное — в Москве и Пекине пришли к выводу, что подходы наших стран к международным отношениям близки или совпадают. В результате в 1997 году с китайскими партнерами была достигнута договорённость о подготовке совместного документа о базовых подходах России и Китая к современной системе международных отношений.

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Опыт развития российско-китайского сотрудничества подтвердил, что заложенные в Совместную декларацию о многополярном мире и формировании нового международного порядка 25 лет назад оценки успешно выдержали испытание временем и сохраняют свою актуальность. В числе сформулированных тогда принципов — признание центрального места и роли ООН в мировых делах, отказ от опоры на силовую политику, стремление к диалогу и равноправному сотрудничеству, необходимость построения мирного, стабильного, справедливого и рационального международного политического и экономического порядка на основе общепринятых норм международного права.

— Почему Россия выбрала Китай в свои партнёры?

— В формулировке «Россия выбрала Китай» просматривается распространённая ошибка — отсылка к конъюнктурности, ситуативности принимаемых решений. Между тем в нашем случае никто никого не выбирал, сближение двух стран — процесс объективно обусловленный хотя бы уже тем, что наша общая граница протянулась на более чем 4 тыс. км.

Россия и Китай — соседи с историей отношений, насчитывающей несколько сотен лет. В разные эпохи между нами развивались политические, торгово-экономические, гуманитарные, религиозные, военные связи.

Были и сложные времена, но конфликты никогда не были масштабными. Являясь государствами с многовековой историей, обществами с уникальными социальным укладом и политической культурой, несмотря на все различия, Россия и Китай учились жить рядом, понимать и уважать друг друга.

Современные российско-китайские отношения — лучшие за всю историю. Это сплав накопленного опыта межгосударственного и человеческого общения.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

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© Alexei Druzhinin / Sputnik

Сегодня двустороннее взаимодействие продолжает динамично развиваться, демонстрируя всему миру свою устойчивость. В Москве отчётливо понимают, что углубление сотрудничества с Пекином отвечает национальным интересам и поэтому пользуется широкой общественной поддержкой.

— Какие существовали трудности на пути к многополярности?

— В настоящее время процесс формирования демократичного многополярного миропорядка продолжается. Основное препятствие к реализации его потенциала представляет собой стремление США и возглавляемого ими западного сообщества закрепить за собой эксклюзивные, исключительные преимущества и права в мировой системе. В данной логике Западом предпринимаются попытки навязать остальным странам модель однополярного мира под видом «порядка, основанного на правилах».



Одним из элементов такой деструктивной линии считаем введение односторонних экономических санкций и принятие других незаконных мер принуждения против суверенных государств. Бандитский по своей сути арест российских золотовалютных резервов в странах Запада существенно подорвал доверие к мировой финансовой системе, основанной на доминировании доллара США. Полагаем, в этой сфере грядут серьёзные изменения — в последнее время ускорилось формирование альтернативных банковских и торгово-логистических механизмов. Эта тенденция будет только укрепляться.

Видим негативный заряд в развёрнутой Вашингтоном кампании по проведению новых разделительных линий в мировой политике путём создания разного рода «демократических» альянсов и коалиций, которые формируются в обход ООН для противодействия так называемым авторитарным режимам. Такие рецидивы блоковой политики и менталитета холодной войны мешают объединять международное сообщество в деле выработки ответов на общие вызовы: обеспечивать устойчивое развитие, продовольственную и энергетическую безопасность, бороться с международным терроризмом и трансграничной преступностью, пандемиями и природными катаклизмами.

— Каковы основные принципы многополярного мира?

— Основной смысл многополярности — обеспечение равноправия государств, признание всеми членами международного сообщества необходимости уважать интересы друг друга. Именно эта простая истина заложена в фундамент Устава ООН. Россия добивается переподтверждения всеми членами всемирной организации приверженности этим основополагающим установкам.

ООН, Нью-Йорк

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— Почему США рассматривают многополярность как серьёзный стратегический вызов?

— Многополярность противоречит американскому мировоззрению, основанному на безусловной гегемонии США. Барак Обама ещё с 2009 года продвигал тезис о своей вере в американскую исключительность, Дональд Трамп твердил о необходимости сделать Америку снова великой. Не лишена идеологических предрассудков и администрация Джо Байдена, вернувшая в международную политику концепцию «продвижения демократии».

Вашингтон, по существу, пытается сохранить те элементы миропорядка, которые отвечают его собственным интересам, часто при игнорировании своих обязательств по международному праву. Появление новых центров политического влияния, способных к проведению самостоятельного курса во внешней политике и налаживанию многопрофильного сотрудничества между собой, не вписывается в американоцентричную картину мира и расценивается как угроза доминированию Вашингтона.

— Могут ли страны БРИКС стать ядром многополярного мира?

— Они уже фактически им стали. Важно, что страны БРИКС, а также многие другие государства ориентированы на собственное развитие и конструктивное международное сотрудничество. На уговоры ввести санкции против России или хотя бы подвергнуть нас открытой критике не поддаётся подавляющее большинство мировых игроков.



Россия продолжит продвигать на мировой арене принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и международного сотрудничества на основе баланса интересов. В этих целях будем и впредь активно взаимодействовать с единомышленниками из БРИКС, ОДКБ, ШОС, другими друзьями и партнёрами.

— Какие преимущества получают страны, если они выбирают многополярную систему мироустройства?

— Прежде всего они получают возможность сохранить свою культурно-цивилизационную самобытность, выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику, исходя из интересов собственного народа. В конце концов, в этом состоит подлинная свобода и независимость.

Не желающие следовать чужим указаниям государства могут не встраиваться в неолиберальную повестку, сохранять приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, выработанным человечеством на протяжении тысячелетий.

— Какое место займут США в многополярном мире?

— Будущая роль будет определяться прежде всего степенью их собственной готовности вести с международными партнёрами взаимоуважительный, равноправный и конструктивный диалог, учитывать разнообразие и законность национальных интересов всех государств.

Место США в многополярном мире зависит и от экономических факторов. Сейчас Вашингтон яростно цепляется за те международные институты, которые позволяют ему поддерживать собственное доминирование, и одновременно блокирует деятельность тех форумов, где его прежние, казавшиеся незыблемыми позиции слабеют на фоне роста влияния новых быстро развивающихся центров.

Один из ключевых вопросов — будущая роль американского доллара в глобальной финансовой системе. Его привилегированное положение во многом обусловлено удобством выстроенной под него инфраструктуры, отсутствием полноценных альтернатив и банальной инерцией мышления участников рынков.

Однако бандитский арест размещённой в банках США части российских валютных резервов стал мощным сигналом всем правительствам мира об отсутствии гарантий сохранности средств, хранящихся в американской валюте, подрывая к ней доверие на долгосрочной основе.

— Можно ли сейчас с уверенностью сказать, что спустя 25 лет развивающиеся страны окрепли — и теперь начинает действовать концепция многополярного мира?

— В этом контексте красноречива ситуация с недавним голосованием на Генассамблее ООН за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН. Эту инициативу Запада не поддержало большинство, а многие признают, что их принуждали к голосованию в нужном западникам ключе.

Этот и другие примеры, упомянутые ранее, указывают на поступательное формирование более демократичного и справедливого многополярного миропорядка.

— Сейчас в мире сложная обстановка. Связано ли это с процессом перехода от одной системы к другой?

— Безусловно, система международных отношений проходит период глубокой трансформации. Однополярный мир ушёл в прошлое задолго до событий на Украине. Новые центры силы в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке играют всё более заметную роль в формировании глобальной повестки, проявляют готовность отстаивать свои интересы, требуют уважения собственного пути развития.

Такой расклад не устраивает США и другие страны Запада. Они не готовы отказаться от привилегированного положения на мировой арене и пытаются остановить или притормозить процесс демократизации международных отношений.

Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности нашей страны попросту игнорировались. Западники шаг за шагом рушили механизмы контроля над вооружениями, созданные трудами целых поколений переговорщиков. Это яркий пример того, почему международная напряжённость возросла до недопустимого уровня.

Полагаем, что интересам всех отвечает возвращение к диалогу о рамках неделимой европейской безопасности и выработка правил мирного сосуществования на основе принципа уважения законных интересов всех ключевых государств.