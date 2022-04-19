«Без России решить мировые проблемы невозможно»: как США намерены бойкотировать встречи G20 из-за участия РФ

Белый дом заявил, что глава американского Минфина пропустит мероприятия «группы двадцати», если на них будут представители России. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байден чётко обозначил обеспокоенность по поводу участия РФ в G20. Ранее Индонезия, председательствующая в рамках этого формата, подтвердила дистанционное участие РФ в совещаниях представителей стран «Большой двадцатки», подчеркнув, что не уполномочена не приглашать кого-либо из членов клуба. По мнению экспертов, США своим демонстративным отказом от ряда встреч «группы двадцати» хотят подтолкнуть и другие государства присоединиться к такому бойкоту. Однако, как отмечают аналитики, далеко не все пойдут на поводу у Вашингтона.

Белый дом заявил, что глава Минфина США бойкотирует встречи G20, если на них будут российские официальные лица.

«Наш представитель (в G20. — RT), министр финансов, однозначно заявила, что не планирует посещать мероприятия или встречи, в которых будет участвовать Россия», — дала понять пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, насколько приемлемо дистанционное участие РФ в предстоящей 20 апреля встрече представителей государств G20 в рамках весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Псаки также подчеркнула, что президент США Джо Байден чётко обозначил обеспокоенность по поводу участия России в «группе двадцати» и ясно дал понять, что, по его мнению, Соединённые Штаты «не должны действовать в привычном режиме».

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Ранее, 14 апреля, Индонезия, председательствующая в G20, заявила, что министр финансов России Антон Силуанов подтвердил планы участвовать в совещаниях глав министерств финансов и центральных банков стран «Большой двадцатки» в режиме онлайн.

«Мы не уполномочены не приглашать (кого-либо из членов G20. — RT), — заявил представитель Минфина Индонезии Вемпи Сапутра, его слова приводит Reuters. — В качестве председателя («Большой двадцатки» в текущем году. — RT) Индонезия пригласила всех членов, и на сегодняшний день некоторые из них подтвердили физическое участие, а некоторые — виртуальное».

О том, что Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20, сообщил и российский Минфин.

Американский бойкот

Напомним, 23 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что Вашингтон обсудит с партнёрами возможность исключения России из G20. Как он тогда отметил, американская сторона считает, что РФ «не может продолжать вести свою деятельность в привычном режиме по части международных институтов и международного сообщества».

Между тем против исключения России из «группы двадцати» выступил Китай. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, РФ является важным членом G20 «и ни у какого участника нет права лишать членства другое государство». Во время брифинга он подчеркнул, что «группа двадцати» должна реализовывать подлинный многосторонний формат, а также «укреплять сплочённость и сотрудничество, рука об руку противостоять возникающим трудностям». Кроме того, Вэньбинь назвал G20 важной платформой международного экономического сотрудничества, на которой представлены главные экономики мира.

Однако 24 марта Джо Байден заявил, что нужно исключить Россию из «группы двадцати», признав при этом, что решение вопроса остаётся за странами, являющимися частью этого переговорного формата.

Президент США Джо Байден

AP

© Carolyn Kaster

На следующий день в Кремле прокомментировали призыв главы Белого дома лишить РФ членства в G20. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Соединённые Штаты продолжают «достаточно напористо свою линию на изоляцию России».

«До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной — мир всё-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный и трезвый подход к происходящему, предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но не «рубить канаты», — отметил Песков. — Такая политика (Вашингтона. — RT) несостоятельна и не может достичь цели».

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5 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Кроме того, американские официальные лица обсуждали, следует ли Байдену пропустить мероприятие, если Путин примет в нём участие, пишет СМИ.

После этого, 6 апреля, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила во время слушаний в комитете по финансовым услугам палаты представителей, что Россию следует исключить из форума «группы двадцати». Кроме того, Вашингтон будет бойкотировать встречи G20 в случае присутствия на них российских официальных лиц, подчеркнула она.

«Президент Байден ясно дал понять… что для России ни в одном из финансовых институтов больше не может быть привычного формата (взаимодействия. — RT), — приводит слова Йеллен Reuters. — Он (Байден. — RT) попросил исключить Россию из G20, и я чётко разъяснила своим коллегам в (председательствующей на форуме. — RT) Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если на них будет присутствовать Россия».

«Подход в корне неправильный»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, США своим демонстративным отказом от участия в ряде встреч представителей G20 «хотят подтолкнуть и другие страны последовать такому бойкоту».

«Цель Вашингтона ясна — это изоляция РФ. Только им надо посмотреть на географическую карту мира, чтобы понять: такую страну, как Россия, да ещё и в связке с Китаем, Индией, не получится изолировать. США, не понимая этого, хотят вытолкнуть РФ из мировой политики, экономики, множества организаций и форматов, включая G20. Но без России решить мировые проблемы невозможно. Если США будут пытаться это сделать, то просто просчитаются», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом Блохин полагает, что далеко не все страны пойдут на поводу у США, желающих «оторвать Россию от остального мира».

«США давят на Китай, чтобы тот отказался сотрудничать с РФ, оказывают давление на другие государства, например на Индию, чтобы она присоединилась к бойкоту. Но у этих стран существуют национальные интересы, которые основываются на взаимовыгодном партнёрстве», — сказал аналитик.

Саммит G20 в Риме, 2021 год

AP

© Brendan Smialowski

Блохин также отметил, что США «почти исчерпали свой санкционный инструментарий», а потому пытаются вести «свою хитрую игру на дипломатическом поле».

«Они хотят сколотить коалицию против России не только из западных стран, но и во всём мире. Вашингтон намерен настроить всё мировое сообщество против РФ. Но у многих стран тоже есть голова на плечах. Например, Индонезия показывает свою политическую субъектность, отказываясь от бойкота против РФ в рамках G20. И это заслуживает уважения. Индонезия быстро развивается и, по прогнозам, будет одним из лидеров будущего мирового порядка», — считает эксперт.

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В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что Вашингтон продолжает путём шантажа пытаться переформатировать G20 в площадку, «которая будет подчиняться воле Вашингтона».

«Но множество государств G20 на это не пойдут, поскольку тогда этот формат быстро превратится в клуб по интересам, где есть старший хозяин, который приглашает страны по клубной карте, если они ему нравятся. Формат G20 изначально задумывался как альтернативная площадка, которая не зависит от воли глобального Запада. Но Вашингтон будет делать всё, чтобы Индонезию и страны, которые будут дальше председательствовать в G20, убедить в том, что Россию приглашать не нужно», — заявил аналитик в разговоре с RT.

При этом, по мнению Данюка, несмотря на колоссальные усилия Вашингтона по привлечению других стран к бойкоту против РФ, множество государств Латинской Америки, стран Азии и Ближнего Востока к антироссийским санкциям и другим подобным мерам присоединяться не хотят.