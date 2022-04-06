Bloomberg: США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20

Официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы убедить Индонезию не допускать российского лидера Владимира Путина до участия в саммите G20.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Также, по словам человека, знакомого с дискуссиями, официальные лица США в частном порядке обсуждали, следует ли лидеру США Джо Байдену пропустить мероприятие, если Путин примет участие.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».