Bloomberg: США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20
- Gettyimages.ru
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Также, по словам человека, знакомого с дискуссиями, официальные лица США в частном порядке обсуждали, следует ли лидеру США Джо Байдену пропустить мероприятие, если Путин примет участие.
В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».