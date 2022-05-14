«Угроза национальной безопасности»: почему в США заблокировали ускоренное принятие нового пакета помощи Украине

Сенатор Рэнд Пол заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву очередного транша помощи почти на $40 млрд, в том числе на поставки оружия. По его словам, предоставление такого объёма средств угрожает нацбезопасности самих Соединённых Штатов и является «откровенной пощёчиной миллионам налогоплательщиков». Как отметил Пол, США не могут спасать Украину, обрекая на гибель собственную экономику. Однако в Белом доме призвали сенаторов незамедлительно принять этот документ. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что Вашингтон действует в угоду своим геополитическим амбициям, игнорируя внутренние проблемы, прежде всего экономического характера. При этом значительная часть американских денег расходуется Киевом не по назначению из-за зашкаливающей коррупции, говорят аналитики.

В сенате США заблокировали голосование в ускоренном формате по выделению Киеву помощи почти на $40 млрд, в том числе на поставки оружия. Как заявил инициатор запрета сенатор-республиканец Рэнд Пол, помощь такого объёма угрожает нацбезопасности Соединённых Штатов.

«Это угроза нашей национальной безопасности и откровенная пощёчина миллионам налогоплательщиков, которые не могут позволить себе купить себе бензин, продукты питания или найти детскую смесь», — написал Пол в своём Twitter.

По его словам, принятие законопроекта, предусматривающего помощь Киеву, увеличит общую сумму ассигнований украинской стороне за два месяца почти до $54 млрд.

«Мы не можем продолжать тратить деньги, которых у нас нет», — уверен американский сенатор.

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Пол обратил внимание на то, что законопроект о расходах, который «вновь пытается протолкнуть» конгресс, «не предполагает никакого надзора за тем, как расходуются деньги».

Ранее во время заседания сената политик заявил, что США не могут спасать Украину, обрекая на гибель собственную экономику.

«Если этот законопроект будет принят, одобренные Соединёнными Штатами расходы на Украину составят примерно $60 млрд, — отметил законодатель. — И не то чтобы эти деньги у нас где-то лежали. Нам придётся занимать их у Китая, чтобы отправить на Украину».

Пол напомнил, что объём нового пакета помощи для Киева превышает траты США за первый год конфликта в Афганистане.

«Кроме того, это предложение превалирует над внутренними приоритетами. Рядом с огромной 60-миллиардной помощью Украине ничтожными выглядят $6 млн, которые мы ежегодно тратим на исследования в области рака. $60 млрд — это больше, чем ежегодный объём налогов на бензин, которые государство собирает для строительства дорог и мостов», — пояснил сенатор.

Он считает, что на деньги, выделяемые Украине, можно было бы в значительной степени или полностью профинансировать важнейшие американские госведомства.

«$60 млрд — это почти весь бюджет Госдепартамента и больше, чем бюджет Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики. А конгресс хочет продолжать тратить и тратить», — отметил законодатель.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол

AP

© Al Drago

На критику Пола отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. По её словам, в Вашингтоне согласны с тем, что надзор за расходованием средств, предназначенных Украине, «крайне важен», однако законопроект, как отметила Псаки, уже якобы включает предусмотренные на эти цели ресурсы.

«В пакет уже включены миллионы долларов на поддержку дополнительных мер по надзору, в том числе и дополнительное финансирование для действующих сегодня генеральных инспекторов. Мы призываем всех сенаторов незамедлительно принять законопроект в его нынешнем виде. По нашему мнению, того, что в нём имеется, достаточно», — подчеркнула Псаки.

Очередной пакет для Киева

Напомним, на этой неделе палата представителей конгресса США утвердила законопроект о вспомогательных ассигнованиях для Украины размером почти в $40 млрд, предназначенных для военной, экономической и гуманитарной поддержки Киева.

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Как уточнила пресс-секретарь Белого дома во время брифинга 10 мая, ресурсы, предусмотренные законопроектом, сделают возможной отправку Соединёнными Штатами большего количества оружия на Украину. В частности, речь идёт о средствах артиллерии, бронемашинах и боеприпасах. Псаки также отметила, что нововведения помогут Вашингтону «пополнить собственные запасы и поддержать войска США на территории НАТО».

Решение предоставить новую порцию помощи киевскому режиму прокомментировали в Москве. Как полагает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, так называемая помощь в таком беспрецедентном масштабе объясняется желанием продолжать «proxy war против России». Он также отметил, что охотников поделить $40 млрд, которые в конгрессе планируют направить Украине, будет немало, включая «банальных ворюг по обе стороны океана». Кроме того, за «безумные цены» на бензин и продукты «американцы должны благодарить свои русофобские власти», считает Медведев.

«Бездонная бочка»

Эксперты, в свою очередь, считают, что критика со стороны сенатора Пола в адрес Белого дома прежде всего продиктована реальными внутриэкономическими проблемами в США, на которые администрация Байдена закрывает глаза в угоду собственным геополитическим амбициям.

«Главные угрозы здесь — инфляция и дефицит продовольственных товаров. Кроме того, не зря сенатор требует контролировать расходование денег, выделяемых Киеву. Дело в том, что на Украине их попросту разворовывают и используют не по назначению из-за зашкаливающей коррупции», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Кроме того, с учётом внутренних проблем американское общество неоднозначно реагирует на решения Белого дома выделять киевскому режиму десятки миллиардов долларов, говорит аналитик.

«Для многих жителей Соединённых Штатов задача Белого дома по протекции действующей украинской власти точно неактуальна. А потому меры по выделению Киеву нового пакета помощи, да ещё и в таком объёме, вряд ли получат единогласное одобрение в социуме. Многие американцы даже не знают, где Украина находится», — сказал эксперт.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Caroline Purser

В то же время украинский вопрос является удобным прикрытием для президента Джо Байдена, которому проще возложить ответственность за ускоряющуюся инфляцию на Россию, чем решать внутренние проблемы, говорит Рогулёв.

«У главы Белого дома не получается найти эффективный выход из этой ситуации. Поэтому он и акцентирует внимание на украинской проблематике, обвиняя во всех бедах Соединённых Штатов Россию, несправедливо называя инфляцию и дефицит в США «путинскими». Это просто перекладывание проблем с больной головы на здоровую», — уверен аналитик.

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Аналогичного мнения придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в политическом истеблишменте США всё чаще возникают вопросы относительно того, как деньги американских налогоплательщиков «улетают безвозвратно в бездонную бочку Киева из-за амбиций Байдена».

«Эту же проблему поднял и республиканец Пол в серии своих твитов и во время заседания сената. Большую часть его аргументов можно назвать здравыми и разумными. Никто в США действительно не знает точно, куда идут деньги, выделенные Киеву, и как они осваиваются. На Украине коррупция просто зашкаливает. Американцы сами признают, что деньги туда уходят как в чёрную дыру», — сказал Дудаков в беседе с RT.

Он считает, что, заблокировав ускоренную процедуру голосования по выделению Киеву помощи на $40 млрд, американский законодатель «пошёл на серьёзный шаг».

«Сейчас в его сторону польётся колоссальный поток критики. Но чем дольше США будут вливать в Украину оружие и деньги и при этом не видеть особого результата, тем больше вопросов будет возникать по поводу целесообразности дальнейшего выделения средств. И даже те американские законодатели, которые сейчас не согласны с Полом, скорее всего, могут изменить своё мнение. Время работает не в пользу Белого Дома», — рассуждает Дудаков.

Он называет сумму в $40 млрд «колоссальной», поскольку она превышает размер многих социальных программ в Соединённых Штатах.

«Конечно, критика того, что такие деньги хотят направить на потребности Украины, когда сами США сползают в рецессию, выглядит обоснованной и совпадает с мнением большой части американского населения», — утверждает аналитик.

Тем не менее он практически не сомневается в том, что резонансный законопроект в результате будет принят сенатом, правда, уже по обычной процедуре.

«Это чуть дольше, чем в ускоренном формате, но речь всё равно идёт о считаных днях», — заключил Дудаков.