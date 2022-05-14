Медведев: призывая Китай не помогать России, G7 продолжает прямое вмешательство в дела КНР

Страны G7, призывая Китай не помогать России в обходе западных санкций и не оказывать ей помощь, таким образом продолжают прямое вмешательство в дела КНР. Такое мнение выразил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что», — написал он в Telegram.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал наглой, невоспитанной и самоуверенной позицию стран Запада, которые требуют от других присоединиться к санкциям против России.

Как сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, Китай готов гарантировать бесперебойные поставки российской продукции на свой рынок, спрос на российские товары в КНР растёт.

Кроме того, Китай продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией на более высоком уровне и в более широких масштабах.