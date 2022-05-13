Лавров назвал наглостью призывы Запада к странам присоединяться к санкциям против России

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал наглой, невоспитанной и самоуверенной позицию стран Запада, которые требуют от других присоединиться к санкциям против России.
Лавров назвал наглостью призывы Запада к странам присоединяться к санкциям против России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь, конечно, санкции призваны сыграть роль разрушения этих связей, и Запад этого не скрывает. Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия — это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас. Я цитирую практически», — заявил Лавров по итогам заседания СМИД СНГ.

Он добавил, что то же самое западные страны говорят в отношении Китая.

«На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег», — заключил министр.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России могут привести к мировому продовольственному кризису.

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