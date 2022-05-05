Китай намерен продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией в широких масштабах

Китай продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией на более высоком уровне и в более широких масштабах, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

Сотрудничество в этой области соответствует коренным интересам обеих сторон и способствует региональной стабильности и развитию, подчеркнул дипломат.

Посол подчеркнул, что также военное сотрудничество России и Китая является важным гарантом международного стратегического баланса.

«Китай придаёт большое значение сотрудничеству с Россией в этой области и будет вместе с российской стороной работать над продвижением военно-технического сотрудничества на более высоком уровне и в более широких масштабах», — сказал посол в интервью ТАСС.

В августе прошлого года министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что армии Китая и России усилят военное сотрудничество ради защиты мира.

Также министры обороны России и Китая договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований.