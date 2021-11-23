Минобороны России и Китая договорились об активизации совместных стратегических учений

Короткая ссылка
Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований, сообщило российское Минобороны.
Минобороны России и Китая договорились об активизации совместных стратегических учений
  • AFP

«Генерал армии Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй Фэнхэ подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем. Подтвердили готовность реализовывать договорённости, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между Министерствами обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — заявило российское оборонное ведомство, сообщение приводит РИА Новости.

Стороны выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооружёнными силами России и Китая стратегических военных учений и совместных патрулирований.

Как отметил Шойгу, в ноябре в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России одновременно с Западного и Восточного направлений.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить