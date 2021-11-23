Минобороны России и Китая договорились об активизации совместных стратегических учений

Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований, сообщило российское Минобороны.

«Генерал армии Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй Фэнхэ подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем. Подтвердили готовность реализовывать договорённости, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между Министерствами обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — заявило российское оборонное ведомство, сообщение приводит РИА Новости.

Стороны выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооружёнными силами России и Китая стратегических военных учений и совместных патрулирований.

Как отметил Шойгу, в ноябре в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России одновременно с Западного и Восточного направлений.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально.