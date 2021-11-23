Шойгу: бомбардировщики США отработали варианты применения ядерного оружия против России

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В ноябре в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России одновременно с западного и восточного направления. С таким заявлением выступил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в нынешних условиях развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально.
Шойгу: бомбардировщики США отработали варианты применения ядерного оружия против России
  • AP

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сказал он на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, которые прошли во вторник, 23 ноября.

Шойгу подчеркнул, что в ходе учения самолёты отрабатывали вариант применения ядерного оружия, а минимальное удаление от российской государственной границы составило 20 км.

«Китай и Россия в течение многих лет являются стратегическими партнёрами. Сегодня, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира, развитие нашего взаимодействия особенно актуально», — приводит слова Шойгу пресс-служба Министерства обороны.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

19 ноября Шойгу проинформировал Путина об успешном воздушном патрулировании самолётами дальней авиации российских ВКС и военной авиации КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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