Путину доложили об успешном выполнении задач при совместном воздушном патрулировании с КНР
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, соответствующий доклад Шойгу сделал на совещании главы государства с постоянными членами Совета безопасности России.
Отмечается, что продолжительность полёта составила более десяти часов.
«Согласно докладу, самолёт Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолётами в воздухе осуществлялось с самолёта радиолокационного дозора и наведения А-50У», — заявил Песков.
Ранее стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей.