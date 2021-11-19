Путину доложили об успешном выполнении задач при совместном воздушном патрулировании с КНР

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинформировал российского лидера Владимира Путина об успешном выполнении задач во время совместного воздушного патрулирования самолётами дальней авиации российских ВКС и военной авиации КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
Путину доложили об успешном выполнении задач при совместном воздушном патрулировании с КНР
  • AP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, соответствующий доклад Шойгу сделал на совещании главы государства с постоянными членами Совета безопасности России.

Отмечается, что продолжительность полёта составила более десяти часов.

«Согласно докладу, самолёт Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолётами в воздухе осуществлялось с самолёта радиолокационного дозора и наведения А-50У», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей.

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