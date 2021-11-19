Два Ту-95МС провели полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

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Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Об этом рассказали в Минобороны России.
Два Ту-95МС провели полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ведомстве заявили, что продолжительность полёта составила около десяти часов.

В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.

Там подчеркнули, что все полёты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце октября сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили восьмичасовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

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