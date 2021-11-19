Два Ту-95МС провели полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями
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- РИА Новости
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В ведомстве заявили, что продолжительность полёта составила около десяти часов.
В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.
Там подчеркнули, что все полёты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В конце октября сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили восьмичасовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями.