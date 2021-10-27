Два российских ракетоносца Ту-160 провели полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Короткая ссылка
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили восьмичасовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны России.
Два российских ракетоносца Ту-160 провели полёт над Баренцевым и Норвежским морями
  • © ОАК

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — сказали там.

Ракетоносцев сопровождали самолёты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, пишет ТАСС.

В сентябре два Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27.

В прошлом году российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полёта для самолётов данного класса: лётчики находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тыс. км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить