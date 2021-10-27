Два российских ракетоносца Ту-160 провели полёт над Баренцевым и Норвежским морями
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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — сказали там.
Ракетоносцев сопровождали самолёты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, пишет ТАСС.
В сентябре два Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27.
В прошлом году российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полёта для самолётов данного класса: лётчики находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тыс. км.